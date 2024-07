Ministrica Katičeva v ženskem zaporu na Igu: »Uspešno negujejo dobre odnose znotraj kolektiva« (FOTO)

Ministrica za pravosodje Andreja Katič in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen sta obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ig. To je ministričin prvi obisk zapora na Igu, z videnim pa je bila zadovoljna, so sporočili s pravosodnega ministrstva.

V Zavodu za prestajanje kazni zapora na Igu, kjer imajo prostora za 98 oseb, je trenutno zaprtih 91 žensk. Njihova povprečna starost je 40 let, 39 odstotkov zapornic pa je tujk.

»Uspešno negujejo dobre odnose znotraj kolektiva«

Katič je ob svojem prvem obisku iškega zapora povedala, da je vesela, da kljub kadrovski in prostorski stiski v omenjenem zaporu vodstvo izzive premaguje v pozitivnem duhu. »Uspešno negujejo tudi dobre odnose znotraj kolektiva. Zaprte ženske v zavodu spodbujajo k delu in k vključevanju v delovno terapijo, k izobraževanju ter čim bolj aktivnemu preživljanju prostega časa v zavodu. To krepi njihovo pozitivno samopodobo, razvija nova znanja, veščine in samozaupanje ter pripomore k boljšim medsebojnim odnosom. Zapornicam torej aktivno pomagajo pri ponovnem vključevanju v skupnost,« je dejala Katičeva.

Zavod spodbuja zaprte osebe k kakovostnemu in dejavnemu preživljanju prostega časa. Pripravljajo delavnice ročnega ustvarjanja, plesne delavnice in pevske vaje, prosti čas si zapolnijo z rekreacijo, literarnim udejstvovanjem in urejanjem okolice zavoda. Zavod sodeluje tudi z zunanjimi organizacijami in društvi kot so Inštitut Stopinje, CDI Univerzum, Društvo projekt človek in drugimi, ki jih osveščajo na različnih področjih, so na ministrstvu še zapisali v sporočilu za javnost.