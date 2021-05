Velika novost v Sloveniji: izročitev računa ne bo več obvezna (VIDEO)

Privezovanje psov le v nujnih primerih

Na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida sta minister za financein minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranopredstavila sprejete odločitve sredine seje vlade.Kot je dejal Šircelj, so med drugim sprejeli tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost, s katerim se po besedah pristojnih »v slovenski pravni red prenašajo določbe evropskih direktiv, prav tako se želi s predlogom zakona doseči poenostavitev in administrativna razbremenitev davčnih zavezancev in davčnega organa, hkrati pa slediti okoljski politiki«. Kot pravi, s tem nadgrajujejo davčne olajšave za zaposlovanje, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za donacije, za vlaganja v digitalno preobrazbo in 'zelen prehod'.Po besedah ministra izročitev računa kupcu ne bo več obvezna. Kupec se bo sam odločil, ali naj mu prodajalec stiska oziroma izroči račun. Davčnim zavezancem pa ne bo več treba predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu davka na dodano vrednost.Ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem davka na dodano vrednost.Vlada je v sredo sprejela tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb prinaša, ki prinaša za 10 odstotnih točk višji znesek olajšave za zaposlovanje mlajših oseb (do 25. leta), ki se zaposlujejo prvič, ter za 0,7 odstotne točke višjo olajšavo za donacije.Podgoršek je predstavil spremembe zakona o zaščiti živali in jih ocenil kot pomemben napredek pri zaščiti domačih hišnih živali. Zakon se je sprejemal kar nekaj zadnjih let. »Novela prinaša odgovorno lastništvo domačih živali, kar predlagamo s tremi ključnimi rešitvami: določanje sledljivosti psa na dva načina: obvezno označevanje pasjih mladičev še v leglu, pri prodaji psov je obvezna navedba čipa psa v oglasih; dokazovanje lastništva nad mačkami in zahteva o osnovnih znanjih glede potrebe in oskrbe domačih živali. Pri številnih lastnikih namreč opažamo številne kršitve.«Kot pravi Podgoršek, sprememba predvideva tudi prepoved usmrtitve zdravih, zapuščenih živali v zavetiščih, usmrtitve za pridobivanje kož ali krzna ter tudi privezovanje psov, razen v nujnih kratkotrajnih primerih, pri veterinarju, na sprehodu. Dovoljeno je privezovanje psa, ki na kmetijskem objektu opravlja vlogo varovanja, a pod določenimi pogoji. Povodec mora biti dolg vsaj pet metrov in mu omogoča gibanje psa vsaj pet metrov od vodila.Zakon uvaja tudi prepovedane in dovoljene živali. Prepovedane bodo lahko samo v živalskem vrtu.