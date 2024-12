Minister glede 17. člena o bojlerjih: »Država se ne bo več vtikala v stanovanja«

Zdi se, da vlada zadnje čase bolj kot kaj drugega poskuša popraviti svoje neposrečene odločitve. Tako so denimo precej omilili evidentiranje delovnega časa, obetajo se spremembe glede novega načina obračunavanje omrežnine, nekoliko pa so se povlekli nazaj tudi glede obljubljene omejitve vgradnje električnih bojlerjev.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah je sprva po novem letu prepovedoval vgradnjo električnih bojlerjev, nato je vzniknil predlog, da bi prepoved spremenili v omejitev, ki bi veljala zgolj za novogradnje in energetske prenove stavb, zdaj pa so omilili še to.

Kot je dejal minister za naravne vire in prostor Jože Novak, so na ministrstvu spremenili pravilnik in se dogovorili, da med drugim črtajo zloglasni 17. člen, ki je prepovedoval vgradnjo električnih bojlerjev. »Država se ne bo več vtikala v stanovanja državljanov in bivanjske navade ljudi, saj sem razumel, da smo dovolj ozaveščeni, da bomo sami vgrajevali in uporabljali primerne naprave, ki ne bodo prekomerno obremenile okolja,« je dejal minister Novak.

Sprememba tudi glede novogradenj

Ministrstvo je popravilo in liberaliziralo tudi tisti del pravilnika, ki se nanaša na nove in temeljito rekonstruirane stavbe, ko je za prenovo potrebno gradbeno dovoljenje. Tudi v tem delu država po novem ne predpisuje več, katere naprave smemo v stanovanjih imeti ali ne. »Razvoj tehnologije in naprav je tako hiter, da so danes predpisane napredne naprave lahko jutri že zastarele,« je dejal Novak.

Projektanti bodo imeli tako z investitorjem prosto pot, da pri novogradnjah in temeljitih rekonstrukcijah v kombinaciji s fasadnim ovojem najdejo ustrezne rešitve glede naprav za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, prezračevanje in druge tovrstne elemente. Pri temeljiti rekonstrukciji obstoječih stavb bodo lahko upoštevali tudi specifike vsake stavbe oz. zatečeno stanje.

Še vedno pa velja, da se morajo projektanti in investitorji pri tovrstnem načrtovanju približati konceptu t. i. skoraj ničenergijske stavbe, je dodal minister.