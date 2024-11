17. člen o bojlerjih, ki je razburil Slovence: Namen pravilnika ni bil napačen, a tega niso sprejeli nikjer

Razvpiti 17. člen o bojlerjih: Namen pravilnika ni bil napačen, a tega niso sprejeli nikjer v EU

Kot je znano je v minulih dneh ogromno prahu dvignil pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je po novem letu prepovedoval vgradnjo električnih bojlerjev. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je po ogorčenju v javnosti nato poudaril, da je treba nacionalne cilje glede rabe energije doseči na bolj življenjski način. »Ob pregledu pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki so ga sprejeli v prejšnji, Janševi vladi, smo ugotovili, da so določila o dodatnih omejitvah in zahtevah neživljenjska. To velja tudi za bojlerje, o katerih je bilo v zadnjih dneh veliko govora. Odločil sem se, da ta člen iz pravilnika umaknemo, kar pomeni, da omejitve s 1. 1. prihodnje leto ne bodo veljale. Pripravili bomo nov člen, ki bo poiskal ravnovesje med želeno energetsko učinkovitostjo in realnimi zmožnostmi družbe in uporabnikov,« je tako zagotovil minister.

V Pravilniku o učinkoviti rabi energije, ki je bil sprejet v začetku maja 2022, sta bila ključna 17. in 22. člen. Prvi namreč določa, da uporaba generatorjev toplote, kot so bojlerji, IR-paneli, električni radiatorji in talno gretje, ni dovoljena. Drugi člen pa določa datum začetka prepovedi.

Ob vsem, kar se je dogajalo v zvezi s razvpitim pravilnikom, smo se na Slovenskih novicah obrnili tudi na proizvajalce, natančneje na podjetje Ekosen, ki velja za vodilnega ponudnika in specialista za visoko učinkovit sistem IR-ogrevanja. Aleš Babič, ki vodi podjetje, je tako ocenil, da je pri spornem 17.členu več kot očitno šlo za nepremišljene in neživljenjske ukrepe, ki jih niso sprejemali nikjer v državah EU. Tako je poudaril, da tak ukrep ni usklajen z EU smernicami in direktivami (npr. Direktiva EU 2019/944 o notranjem trgu z električno energijo), ki poudarjajo potrebo po zmanjšanju energetske revščine in spodbujanju dostopnih in pravičnih energetskih rešitev. »IR ogrevanje se odlično ujema s temi direktivami in politiko zelenega prehoda, saj je okoljsko izjemno ustrezna rešitev. Hkrati je sistem IR ogrevanja cenovno dostopna rešitev z nižjimi začetnimi stroški, enostavno namestitvijo in s praktično ničnimi stroški vzdrževanja, ter ugodnimi stroški ogrevanja,« še dodaja sogovornik.

Ne morejo si vsi potrošniki privoščiti investicij v toplotne črpalke, ki so sicer tehnološko napredne in učinkovite, ampak niso smiselne za mnoge vrste objektov iz več razlogov. Tukaj so razen višine investicije npr. problemi s prostorom za umestitev toplotnih črpalk, vzdrževanje, kompleksnost delovanja in nihanja v delovanju zaradi zunanjih temperaturnih sprememb itd. IR ogrevanje je idealen sistem ogrevanja povsod tam kjer toplotne črpalke zaradi danosti objekta niso smiselne. Žal nam tega nekateri v slovenskem prostoru ne želijo priznati in nam povzročajo silne težave z nelojalno konkurenco.

Kaj svetujejo potrošnikom?

»Kot prvo izražamo veliko zahvalo ogromnemu številu naših zadovoljnih uporabnikov, ki so v teh dneh množično klicali in nam izražali podporo. Prav njihova aktivna vloga in jasno izražanje svojih pogledov glede spornega 17.člena, je bilo odločilno za premislek vlade in umik le tega. Sedaj ko je vlada ta člen umaknila, svetujemo, da se še naprej tako aktivno zavzemajo za pravičen in socialno sprejemljiv zeleni prehod in ne prepustijo, da tovrstne pomembne odločitve gredo mimo njih.«

Namen pravilnika ni bil napačen, a ...

»Namen pravilnika sicer v osnovi ni bil napačen, saj je imel namen prispevati k zelenemu prehodu, ampak žal ni bil celovito preštudiran in ni zajel vseh aspektov ter vplivov na potrošnike. Zaradi teh dejstev je tudi prišlo do revolta praktično večine državljanov. Naše priporočilo vladi bi bilo, da se tovrstnih sprememb v bodoče loti veliko bolj premišljeno z upoštevanjem realnih možnosti, ki jih finančno lahko prenesejo potrošniki. V nasprotnem se bodo učinki zelenega prehoda sprevrgli v kontra učinke in še večje revolte,« nam je pojasnil Babič.

Menjati ali počakati?

»Z ozirom na zgoraj povedano potrošniki lahko v miru sprejemajo svoje odločitve na osnovi vseh realnih podatkov s katerimi razpolagajo in, ki so za njih dostopne. IR ogrevanje zagotovo spada v to kategorijo. IR sistem ogrevanja je na dolgi rok daleč najboljša investicija tako z s finančnega, kot okoljskega vidika. Je hkrati najbolj sodoben sistem ogrevanja praktično brez vzdrževanja in z najdaljšo življenjsko dobo več desetletij. Prav ta sodobnost IR tehnologije in dejstvo, da IR ogrevanje ne deluje po principih klasičnega ogrevanja, bega mnoge strokovnjake, saj ne razumejo od kod veliki prihranki pri stroških ogrevanja. Del stroke te principe, ki so zasnovani na kvantni fiziki zelo dobro razume ampak iz takih ali drugačnih razlogov še ne povejo tega dovolj na glas. Veliko pa je takih, ki bodo te principe doumeli in sprejeli postopoma,« je zaključil.

