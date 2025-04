Restavracija, ki ponuja nekaj, kar mnogi pogrešajo

V času, ko v mestnem jedru prevladuje mednarodna kuhinja, Ljubljančanka ponuja nekaj, kar mnogi pogrešajo – pristen okus domačnosti. In obenem obuja. Nostalgičen spomin na verze priljubljene pesmi Janka Ropreta iz leta 1972, Hej, hej, Ljubljančanke. Vse, kar takrat ste imele, danes imate spet.

Zgodba Ljubljančanke se je začela leta 2015 s Slovensko Hišo na Cankarjevem nabrežju, kjer so dokazali, da je slovenska kulinarika lahko enako privlačna kot katerakoli druga svetovna kuhinja.

Nadaljevala se je z oživitvijo Figovca, ene najstarejših gostiln v Ljubljani, ki je v svojem poslanstvu združila vrhunske slovenske sestavine in avtentične jedi. Zdaj se nadaljuje z Ljubljančanko, kjer se vsak gost počuti kot doma. Gre za prostor »od lokalcev za lokalce«, kjer se ljubezen do slovenske kuhinje sreča s sodobno gostoljubnostjo.

Domače jedi, ki povezujejo generacije

Ljubljančanka je poklon tradicionalni mest­ni kuhinji, saj se na krožnikih znajdejo dobro poznane jedi, kot so kranjska klobasa, idrijski žlikrofi, štruklji, filane paprike, telečja krača in ljubljanski zrezek.

Jedilni list temelji na izbranih receptih, ki pripovedujejo zgodbo mestne kulinarike in domače kuhinje. Na njem so jedi, ki jih Ljub­ljančani poznajo in obožujejo že desetletja – od krepkih mesnih jedi do okusnih prilog iz domačih sestavin.

Tu se vsak grižljaj vrača h koreninam, k občutku pristnosti, ki ga dajejo le najbolj skrbno pripravljene jedi.

FOTO: Rene Knapic

Sodelujejo predvsem z majhnimi kmetijami in pridelovalci, ki jih poznajo po imenu, saj verjamejo, da se iskrena predanost in trud občutita v okusu.

Jedi niso zgolj hrana, temveč zgodbe, ki jih pišejo generacije slovenskih družin. Vsaka sestavina je skrbno izbrana, da ohranja svežino, kakovost in prist­nost domače kuhinje.

Za ljubitelje slovenske tradicije in okusov

Ljubljančanka ni zgolj restav­racija – je prostor, kjer se srečajo spomini, čustva in ljubezen do slovenskih okusov. Vsak grižljaj nosi pečat tradicije in spoštovanja do naših korenin.

Z iskreno slovensko kuhinjo, ki z najboljšimi lokalnimi sestavinami pripoveduje zgodbo o kakovosti in dediščini, združuje domačine, ki cenijo pristnost, ter obiskovalce, ki želijo spoznati pravo srce Ljubljane. Vsak krožnik je darilo slovenski kulinarični tradiciji, vsak obrok pa priložnost za raziskovanje nepozabnih okusov.

Smo danes za jabolčni štrudelj?

Nedeljska klasika: Jabolčni zavitek z orehi

Čista in popolna klasika, ki so ji v Odprti kuhinji dodali še malo orehov, da je bolj zanimivo. Tako pripravljen zavitek Mirjam Grilc bo vedno navdušil.

Potrebujemo:

3 liste vlečenega testa

100 ml kisle smetane

rumenjak za premaz

žlico olja

sladkor v prahu za serviranje

Za nadev:

800 g kislih jabolk

55 g sladkorja

cimet po okusu

za pest grobo narezanih orehov

40 g drobtin

70 ml olja

FOTO: Mirjam Grilc

Priprava:

Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija.

Olje segrejemo, dodamo drobtine in jih pražimo, da se obarvajo zlato rjavo, ohladimo.

Jabolka olupimo in naribamo na lističe, nato jim dodamo vse sestavine za nadev in premešamo.

Prvi list testa premažemo s kislo smetano, nanj položimo drugega in ga premažemo s kislo smetano, sledi še tretji list, ki ga prav tako premažemo s kislo smetano.

K jabolčnemu nadevu vmešamo še ohlajene drobtine in vse potresemo po treh četrtinah testa, ki ga nato zvijemo v daljši štrukelj.

Rumenjak razžvrkljamo z oljem in premažemo zavitek ter postavimo v pečico za 35 minut.



Namig: Jabolka naj bodo čvrsta, bolje kisla kot ne, glede na to odmerimo sladkor. Če so zelo sočna, jih malo ožamemo, preden pripravimo nadev.