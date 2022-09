Naj kupim kurilno olje zdaj ali počakam? Tako odgovarja minister Bojan Kumer

»Spreminjamo in noveliramo zakon o oskrbi s plini,« je danes pred kamero povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

Širi se pojem gospodinjskega odjemalca s tako imenovanim skupnim gospodinjskim odjemalcem. S tem se rešuje odjemalce v večstanovanjskih stavbah, da imajo enake pogoje pri oskrbi z zemeljskim plinom ne glede na to ali so v individualnih stanovanjih oziroma v skupnih večstanovanjskih stavbah.

Vpeljujejo dva nova instituta, to sta nadomestna in osnovna oskrba. Nadomestna oskrba zagotavlja in daje možnost oz. varnost v primeru, ko bi se denimo neki dobavitelj odloči, da ne bo več deloval, da bodo odjemalci še vedno imeli plin in zagotovljeno ogrevanje. Osnovna oskrba je institut, s katerim po besedah ministra dajejo dodatno pravica vsem odjemalcem, da si lahko zagotovijo plin po gospodinjski osnovni oskrbi, vsem dobaviteljem pa nalagajo, da te cenike objavijo, ki morajo biti primerljivi, saj gre za osnovno oskrbo.

Četrti institut, ki ga uvajajo, je enotni informacijski sistem.

Kaj se dogaja s ceno kurilnega olja Zima se bliža in nekatere zanima, ali bo vlada regulirala cene kurilnega olja. Naj z njegovo nabavo počakajo ali ne? Kumer, minister za infrastrukturo, je dejal, da vse več analiz kaže, da bo treba poseči na trg, ker ne deluje, in da bo treba poseči na trg ekstra lahkega kurilnega olja. »Delamo simulacije in izračune. Ni samo, da ali ne, ampak, kako.« Naj torej ljudje počakajo z nakupom še nekaj tednov? »Odgovor bi bil, da naj počakajo.«

Minister je napovedal še zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer tako na področju oskrbe z električno energijo kot tudi s plinom. »Absolutno ni namen, da razglašamo krizo, če je ni. Na primer: najavljena mora biti motena oskrba s plinom, mora se zgoditi nezanesljivost dobave električne energije, razmere, ki so na meji zanesljivosti oziroma prehajajo iz normalnega delovanja na povečano tveganje. To obvestilo pričakujemo od sistemskega operaterja,« je o dejal minister in dodal, da je več varovalk. Krizne razmere delijo na nižjo in višjo stopnjo: prva je potrebna, da ko je krizna stopnja razglašena, odgovorno in učinkovito upravljamo krizne razmere in se lahko na to pripravimo (z lastnimi zalogami recimo, ki se potem sproščajo). Za primer navaja tudi zamenjavo energenta, če ta ni na dosegu roke, plina z lahkim kurilnim oljem.

Kumer je govoril tudi o draginji. V nedeljo so dali pobudo vsem članicam, da je treba nujno poseči na energetske borze. Tudi po naši zaslugi bo prišlo do določenega posega in bo 9. septembra izredno srečanje ministrov, pristojnih za energijo, kjer se bo najprej govorilo po kratkoročnih, nato pa še o dolgoročnejših. »Struktura veleprodajnih trgov nima nobene zveze več s tem, kaj se dogaja na maloprodajnem trgu.«