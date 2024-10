Mimo nas švignil prvič po 80.000 letih (FOTO)

Za tiste, ki se radi ozrejo v večerno nebo in uživajo v predstavi narave, je letošnje leto prav posebno. Avgusta so že lahko, kot sicer vsako leto, opazovali čudoviti roj Perzeidov. Zaradi povečane Sončeve dejavnosti smo letos tudi pri nas in v naši okolici lahko občudovali severni sij in do konca leta bo takšnih priložnosti še kar nekaj.

Pred dnevi pa je mimo našega planeta potoval tudi prav posebni komet, ki so ga pred nami občudovali naši predniki pred 80.000 leti. Njegova posebnost je ta, da ga je bilo mogoče videti s prostim očesom in fotografije, ki so jih posneli nadobudni astronomi, so bile prav spektakularne.

Komet s sicer vse prej kot romantičnim imenom C/2023 A3 so odkrili šele januarja lani, ko so kmalu ugotovili, da so ga pred nami videli šele neandertalci, pa so mu nadeli bolj zveneče ime Komet stoletja. Poseben je namreč tudi zato, ker spada med najbolj svetle komete, ki so mimo Zemlje pripotovali v zadnjih 27 letih. Zadnji tako zelo svetel komet, ki ga je bilo mogoče videti s severne poloble je bil leta 1997 Hale-Bopp.