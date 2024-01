Milijonar toži Karla Erjavca

Za četrtek je na okrožnem sodišču v Ljubljani sklican narok, na katerem si na nasprotnih straneh stojita dve javnosti dobro znani imeni. Nekdanjega ministra, nekoč tudi prvaka upokojenske stranke Desus, Karla Erjavca toži nekdanji zet Andrej Marčič, sicer podjetnik. Nekdanji mož Erjavčeve Eve od njega zahteva 28 tisoč evrov (in obresti).

Pred časom nam je Maričič potrdil, da je vložil odškodninski zahtevek zoper Erjavca, vendar ni želel podrobneje govoriti o zadevi: »Nadalje ne želim komentirati, ker želim maksimalno zaščititi interese mladoletnega sina in njegove mame.«

Erjavec naj bi uporabil fizično silo

Takrat smo tudi poročali, da naj bi med Erjavcem in Marčičem prišlo do spora, ki ni ostal le pri besedah: oče Eve Erjavec, po poroki Marčič, naj bi s fizično silo napadel njenega moža in ga sunil v steno. Več o tem v članku Toži tasta Erjavca, grozi mu kavaški klan.

V zakonu hitro zaškripalo

Zakon ministrove hčere Eve in milijonarja Andreja je trajal manj kot leto dni, na njune srečne čase pa ju bo za vedno opominjal otrok.

Ko se je razvedelo o njunem razhodu, so se v javnosti pojavile informacije, da naj bi nekdanja žena poleg nekaterih nepremičnin zahtevala še sedem tisočakov evrov mesečne preživnine.

Danes hodita vsak po svoji poti, nedavno smo tudi poročali, da ima Eva menda novega fanta. Več o tem v članku Kdo po milijonarju Marčiču stiska Erjavčevo Evo? (FOTO).

Hči Karla Erjavca sicer predava na Ekonomskih fakulteti Univerze v Ljubljani, je razvidno iz spletne strani omenjene fakultete. Med pedagoškimi aktivnostmi navajajo mikroekonomijo 1.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.