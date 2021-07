Sosed je sosedu lahko volk, pravi malce prirejen pregovor o medčloveških odnosih. Že pred leti smo lahko spremljali medsosedsko sago med nekdanjo smučarsko asico Špelo Pretnar in nekdanjim politikom iz levih in desnih vlad Karlom Erjavcem, ki sta se pred desetletjem tudi v sodnih klopeh drajsala zaradi pralnega stroja in omare, ki sta ju na hodniku stanovanja v Stari Ljubljani imela Erjavčeva hči Ines in njen partner. Pralni stroj in omara sta toliko motila Pretnarjevo, da je vložila tožbo. Takratni zunanji minister je tudi vložil tožbo zoper Pretnarjevo za 21 tisočakov, a je na koncu družina...