Letos julija smo v Novicah prvi razkrili nekatera ozadja razhoda podjetnika Andreja Marčiča ter njegove mlajše žene Eve Erjavec Marčič, ki je sicer hči železnega obraza slovenske politike Karla Erjavca. Ob nesoglasjih med zakoncema, ki so sprva navirali v ospredje zanimanja javnosti, pa je v ozadju na plan pokukala tudi zgodba o sporu med tastom Erjavcem in zetom Marčičem, ko naj bi ga Erjavec sunil ob zid, kot smo prvi poročali že takrat. Po našem članku se je začela medijska gonja proti Marčiču, v javnosti pa so se pojavile številne podrobnosti, ki so jih razkrivali neznanci, pa tudi Marčič ...