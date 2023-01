Milijon na Ljubljanskem gradu

Leto 2022 je na osrednji turistični točki v prestolnici, Ljubljanskem gradu, minilo v znamenju precej večjega obiska, kot je bil v prejšnjih dveh letih, ki sta minili v primežu epidemije. Števci prehodov so zabeležili 1,004.349 obiskovalcev; s tirno vzpenjačo se je prepeljalo 428.892 potnikov, trikrat več kot leto prej. V grajskih prostorih so izvedli 327 dogodkov, 397 poročnih obredov in 839 vodenih ogledov.

V začetku leta so znova postali redna lokacija za sklepanje zakonskih zvez, domačim in tujim obiskovalcem so predstavili Kulinarični časovni stroj, del zaposlenih se je preselil v nove upravne prostore, nadaljevala se je obnova dvorane Kazemate, izvedli so peto trgatev v Grajskem vinograd itd.

Hostel Celica, ki je v upravljanju Javnega zavoda Ljubljanski grad, je bil za obiskovalce odprt vse leto. Od aprila je bila zasedenost ležišč 80-odstotna, v glavnih treh poletnih mesecih kar 95-odstotna. Za Hostel Celico in za Ljubljanski grad so uspešno obnovili trajnostni certifikat Zeleni ključ in tako še naprej ostajajo del Zelene sheme slovenskega turizma.