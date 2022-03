Mercedes-EQ: Najbolj popolna družina električnih vozil

S tem uresničuje ambiciozne cilje: do leta 2030 bo več kot polovica Mercedesovih avtomobilov opremljena z električnimi pogonskimi sklopi.

Pri tem je najbolj pomembno, da pri Mercedesu v okviru električne družine modelov Mercedes-EQ stavijo na sinergijske učinke. Ne glede na to, ali gre za kompaktni SUV EQA ali za najbolj prestižno električno limuzino EQS, kupec prejme izjemno tehnološko in oblikovno znanje, ki ga premore znamka Mercedes-Benz.

Pri družini vozil Mercedes-EQ ne gre le za razširitev tradicionalnih Mercedes-Benzovih vrlin, kot so varnost, odgovornost, popolnost in fascinacija ob uporabi novih tehnologij, kot je električni pogonski sklop, temveč tudi za povezavo inteligence in čustev. Prav vsak Mercedes-EQ bo vse voznike pospremil v svet novih možnosti.

