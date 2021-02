Medicinci bodo delali tudi na kulturni praznik, saj sicer nekateri drugi ne bi mogli v službo

ZD Gornja Radgona FOTO: O. B.

Na dela prost dan in kulturni praznik bodo zaposleni v ZD Gornja Radgona delali, saj želijo pomagati gospodarstvu. Tako bodo ekipe 8. februarja izvajale hitre teste na prisotnost koronavirusa sars-cov-2 za zaposlene v nekaterih trgovinah, cvetličarnah, servisih ipd.Termini testiranja glede na (začetnica priimka) so: A–J 16.00–16.30; K–N 16.30–17.00; O–Ž 17.00–17.30. Testi niso plačljivi. S seboj prinesite zdravstveno kartico in na listek napisano telefonsko številko vašega mobitela. Izvid testiranja dobite v obliki SMS-sporočila, kar je na delovnem mestu veljavno.Sicer pa v ZD Gornja Radgona izvajajo testiranja tudi za zaposlene v Avstriji – dnevne migrante. »Glede na odlok avstrijske vlade smo za vse zaposlene v Avstriji, tako imenovane dnevne migrante, uvedli dodaten, ločen termin za testiranje. Hitre teste v našem zavodu lahko opravite ob sobotah med 16. in 18. uro. Zaradi lažje in varne izvedbe testiranja vas prosimo, da na testiranje prihajate po naslednjem razporedu: začetnica priimka A do J med 16. in 16.30 uro, začetnica priimka od K do N med 16.30 in 17.00 uro ter začetnica priimka od O do Ž med 17.in 17.30 uro,« sporočajo (nelektorirano) iz ZD Gornja Radgona.Cena testa je 25 evrov. Oseba, ki želi opraviti bris, mora na odvzem brisa prinesti potrdilo o plačilu brisa (velja tudi elektronsko, npr. mobitel) in kopijo osebnega dokumenta s pripisom GSM-številke. Izvid testa sicer dvignete ob nedeljah med 10. in 12.uro v dežurni ambulanti ZD.