Med pripravo ozimnice vesela še naših dobrot

Za dušo in telo

DRAGO PERKO Tole je trio, ki nastaja pri Bredi v Trebnjem.

Spretna v kuhinji

Vso energijo usmerja v delo za svoje vnuke in otroka.

Ojoj, koliko ste pripeljali!

Pa smo šli. Tokrat v Trebnje, kjer živi. Od otroških dni domuje na tem koncu Dolenjske, tu je gor rasla, si ustvarila družino in dom. Danes pa je naša akcija Poletje s Slovenskimi novicami 2020 obiskala prav 73-letno Dolenjko. Jutro je še bilo, vsaj za nas, zanjo pač ne. »Ojoj, koliko ste pripeljali,« se je razveselila ob pogledu na poln prtljažnik francoskega štirikolesnika. Družno smo vse zložili na hodnik.Paket vsebuje naravno mineralno vodo Dana, Dana je dodala še vodo z okusom zero lubenica, gazirano vodo, ledeni čaj s slamico in limonado. Radenska je pristavila Kraljevi vrelec Gazirana, Kraljevi vrelec Blago gazirana, Naturelle ter Radensko z okusom manga.»Bosta vnuk in vnukinja potem pospravila in zložila vse,« dodaja Breda, ko smo iz avta zložili slastne čipse znamke Chio, svoje izdelke pa so v darilni paket dodali še Kotanyi, Svilanit, Učila International – Felix ter Meso Kamnik (Anton), ki je pristavilo bon za 20 evrov. Da se bo meso speklo, pa bo v pomoč žar na oglje MQ, za Bredo in njene pa smo dodali še komplet kuhinjskih brisač, senčnik za avto ter pršilo za sončenje Hawaiian Tropic.Povabila nas je na kavo. Sama je tisto za tisti dan že spila. »Zgodaj vstanem, pred šesto jo že spijem,« nam zaupa in pravi, da se zbuja okoli pete. Svojčas je s sosedo navsezgodaj hodila na pohod. Danes pa vso energijo usmerja v delo za svoje vnuke in otroka. Ponosna babi premore štiri vnuke in dva potomca. Upokojena je 20 let, prej je delala v lekarni. »Da bi bilo le zdravje, potem bo že nekako,« priznava in ob tem pove, da je bila operirana zaradi kolkov. A se ne da, odločnosti, volje in energije ji ne manjka. Ne verjamete? Berite dalje!»Včeraj smo ravno kumare vlagali,« pove, da se začenja tisti čas v letu, ko so pridni vsi skupaj. »Zdaj prihaja na vrsto paprika. Ste že slišali za papriko z zenfom? No, tudi to delamo. Saj je povsem preprosto. Papriko narežem na kocke ali pa jo, še lažje, kar nekajkrat zavrtim v multipraktiku, pa je pripravljena. Potem jo skuham v kisu in vodi, dodam še sladkor in poper. Ko skuham, odcedim, potem dodam olje in zenf. Vse skupaj zaprem in dobimo izvrstno prilogo k mesu,« nam naša gostiteljica nagrajenka opiše mojstrovine, ki nastajajo pri njej. »Rada naredim tudi papriko s česnom,« še doda in pravi, da ima sicer svoj vrt, kjer pridelajo za sproti, preostalo kupijo.Ob tako pestrem dnevu in zgodnji uri vstajanja bi človek pomislil, da kmalu leže k počitku. »To pa ne. Zvečer rada pogledam televizijo, tudi nadaljevanke, najraje pa potopisne oddaje. Pozno v noč pa večkrat rešujem križanke,« navdušeno pove, včasih tudi tja do dveh zjutraj. Pravi, da ne potrebuje veliko spanca. Ko smo se poslavljali, še doda, da se bo zdaj lotila še aronije, iz katere bo po nasvetu in dobri izkušnji sosede naredila sok. Vse skupaj pa jo spomni na otroške dni. Potrdi, da je imela lepo otroštvo, a so štirje otroci doma poprijeli za vsako delo.»Poleti smo nabirali borovnice, polna vedra smo nosili domov, mama pa je delala sok,« še pristavi, preden ji zaželimo prijetno poletje in uživanje v dobrotah in izdelkih, ki so jih zanjo in preostalih 29 pripravili naši partnerji.