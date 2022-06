Matjaž Belšak najmočnejši Slovenec premakne za več kot 20 metrov tudi 16 tonski tovornjak (FOTO)

V začetku meseca je v sklopu večdnevne prireditve Medvode v gibanju potekalo tudi t.i. strongman tekmovanje, na katerem se je pomerilo 14 tekmovalcev. Vsi so se borili za naslov prvaka Belšak Power Classics 2022, vsi slovenski tekmovalci pa ločeno tudi za laskavi naziv Najmočnejšega Slovenca 2022.

Strongman je eden od športov moči, pri katerem tekmovalci tekmujejo v različnih disciplinah dokazovanja absolutne moči, eksplozivnosti in vzdržljivosti. Za vsako od disciplin se glede na rezultat podelijo točke, na koncu pa zmaga tekmovalec, ki je skozi celotno tekmovanje uspel zbrati največ točk. Vrhunec športa na mednarodnem nivoju predstavlja tekmovanje za najmočnejšega zemljana (World's Strongest Man), ki je vsako leto izvedeno v eksotičnih in zanimivih državah po svetu in predvajano tudi s strani pomembnih medijskih hiš. V Sloveniji je tekmovanje za najmočnejšega Slovenca tokrat potekalo tretjič, po dvoletnem premoru zaradi pandemije. V preteklosti smo lahko pri nas spremljali tudi podobna tekmovanja po imenu Martin Krpan. Naš najuspešnejši tekmovalec vseh časov je Matjaž Belšak, ki je v zadnjih letih na mednarodnih odrih dosegal vrhunske rezultate, bil trikrat uvrščen v finale tekmovanja World's Strongest Man in večkrat končal med najboljših 10 strongmanov na celem svetu. Matjaž je dosegel tudi kar nekaj svetovnih rekordov v različnih disciplinah in je po svetu znan kot vrhunski profesionalni strongman in trener. Matjaž je tudi organizator tekmovanj Najmočnejši Slovenec.

Boj za naziv

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz 5 strongman disciplin: vleke tovornjaka, mrtvega dviga, »vikinškega« potiska, nošenja obteženih »kovčkov« in nošenja težke vreče. Pomerilo se je skupno 15 tekmovalcev, 3 tujci in 12 Slovencev. Vsi so tekmovali za naziv zmagovalca tekmovanja Belšak Power Classic 2022, Slovenci pa ločeno za naziv Najmočnejšega Slovenca 2022.

Vleka tovornjaka:

Tekmovalci so se pomerili v vleki tovornjaka, težkega 16 ton na razdalji 20 m. Pri tem se naprej potiskajo z nogami, hkrati pa z vlečenjem vrvi poskušajo izkoristiti tudi moč rok in hrbta. Časovna omejitev za vsakega tekmovalca je bila 60 s. Zmagal je tisti, ki je tovornjak najhitreje povlekel do cilja. V primeru, da kateri od tekmovalcev ni mogel zaključiti celotne poti, pa se je upoštevala razdalja, ki jo je opravil. Težko si je predstavljati, da lahko en sam človek premakne tako veliko težo, kaj šele, da jo za sabo potegne na tako dolgi razdalji. Tekmovalci morajo pokazati izjemno moč, da tovornjak spravijo v gibanje, potem pa natančno koordinacijo rok in nog, da ga obdržijo v premikanju do ciljne črte.

Peter Reinthaler pri vlečenju tovornjaka. FOTO: Promocijski material

Strongman tekmovalci navadno tovornjak povlečejo skoraj kot za šalo in vsi dosežejo ciljno črto, vendar pa je tokrat nekaj težav predstavljal neraven teren, ki je že tako težko preizkušnjo še dodatno obtežil, zaradi česar je ciljno črto v danem času dosegel samo zmagovalec discipline Matjaž Belšak. Po razdalji so mu nato sledili avstrijski tekmovalec Peter Reinthaler in Slovenca Tim Drenovec ter Tadej Kovačič. Vsi tekmovalci so v premik tovornjaka vložili veliko truda in bili deležni bučnega navijanja gledalcev za vsak dodaten meter.

Mrtvi dvig

Tekmovalci so se pomerili v dvigovanju uteži na ponovitve. Utež so morali s tal dvigniti v iztegnjen položaj telesa. Tekmovalci so imeli na voljo več različnih tež, pri čemer višja teža vedno premaga nižjo. Zmagal je tekmovalec, ki je v času 75 s z izbrano težo opravil največ ponovitev. Mrtvi dvig ali deadlift (ang.) je disciplina, kjer se navadno pokaže absolutna moč tekmovalca. Dvig tako velike teže je primerljiv z dvigom zadnjega dela avtomobila, kar zagotovo ne uspe vsakemu, niti takim, ki že dlje časa obiskujejo fitnes ali podobne vadbe. Tekmovalci morajo izkoristiti celotno moč hrbta in nog, da težo odlepijo od tal in se z njo zravnajo v iztegnjen položaj, pri čemer je tudi zelo pomembna tehnična pravilnost dviga.

Lenart Jerala pri disciplini mrtvi dvig. FOTO: Promocijski material

Tudi tukaj je s konkurenco brez težav opravil Matjaž Belšak, ki je 330 kg dvignil kar 7-krat. Sledila sta mu Avstrijec Reinthaler (6x) in Kovačič (3x). Še dva tekmovalca, Tim Drenovec in Andraž Zupančič sta uspela opraviti po eno ponovitev na najvišji teži. Presenetil je tudi Niko Cartl, ki je 300 kg dvignil kar 5-krat. Erazem Ivanc je isto težo dvignil za eno ponovitev. Odlično sta se odrezala tudi Simon Jeraj (7x 260 kg) in Matic Smrtnik (4x 260 kg)

»Viking press« ali vikinški potisk

Tekmovalci so tekmovali v potiskanju z rameni, pri čemer so morali težo iz višine prsi potisniti v iztegnjen položaj rok nad glavo. Na voljo so imeli več različnih tež, pri čemer višja teža vedno premaga nižjo. Pri disciplini se kažeta eksplozivnost nog in moč ramenskega obroča.

Matjaž Belšak pri disciplini imenovani viking press. FOTO: Promocijski material

Tudi v tej disciplini je z 18 ponovitvami na teži 130 kg spektakularno kraljeval Belšak, ki je za eno ponovitev premagal Reinthalerja. Izjemno moč ramen je dokazal tudi Niko Cartl, ki jima je sledil s kar 13 ponovitvami. Drugega avstrijskega tekmovalca Juliana Atzingerja (4 ponovitve) je za las premagal Kovačič (5 ponovitev). Najvišjo težjo je uspešno dvignil tudi Iranec Navid A. Somali, ki se je v strongmanu pomeril prvič. Na teži 115 kg so bili najuspešnejši Simon Jeraj (7x), Lenart Jerala (5x) in Matic Smrtnik (5x).

»Farmer's walk« ali nošenje obteženih kovčkov

Tekmovalci so pri tej disciplini tekmovali v nošenju izredno težkih uteži na razdalji 10 m. Začeli so z 240 kg (110 kg v vsaki roki) in nadaljevali po sistemu izpadanja do 360 kg. Disciplina na preizkušnjo najbolj postavi moč prijema tekmovalcev in nemalokrat se zgodi, da visoka teža utrga žulj ali poškoduje kožo dlani. Poleg jeklena prijema mora tekmovalec poskrbeti tudi za ravnotežje in pravilno dihanje, ki mu pomaga obdržati vzravnan položaj med hojo.

Tadej Kovacic farmers-walk FOTO: Promocijski material

Zmagovalec je bil ponovno Belšak, ki je 360 kg nesel najdlje. Sledil mu je avstrijec Atzinger. Drenovec, Kovačič, Cartl, Reinthaler in Jeraj so se pomerili tudi s 320 kg, vendar celotne razdalje s to težo ni uspelo zaključiti nobenemu. Odlično so se odrezali tudi Zupančič, Smrtnik in Nik Primar, vsi trije so zaključili z 280 kg. Erazem Ivanc in Lan Znidaršič, najmlajša tekmovalca, sta uspešno držala tempo za bolj izkušenimi in zaključila z 240 kg, isto težo pa je prenesel tudi Navid Somali.

Nošenje vreče

Tekmovalci so se pomerili v nošenju 120 kg vreče, napolnjene s peskom. Vrečo so morali na začetku dvigniti s tal v naročje in jo potem nesti čim dlje, brez da bi jo vmes odložili na tla. Tako visoka teža predstavlja izziv že samo ob dviganju v naročje, po nekaj sekundah nošenja pa se že pozna pritisk na prsni koš, zaradi katerega je vsak vdih težji. Pri zadnjih metrih se pokaže tudi jeklena volja, ko je potrebno telo prepričati, da zmore še kakšen korak več, čeprav se zdi, da noge tega ne bodo več zdržale.

Nik Primar viking press. FOTO: Promocijski material

Disciplino je spektakularno zmagal Tim Drenovec, ki je pokazal neverjetno vzdržljivost in vrečo nesel kar 118 m. Sledili so mu Belšak (100 m), Atzinger (93 m) in Reinthaler (92 m). Izjemen nastop sta opravila tudi Jeraj (82 m) in Primar (80 m).

Končni rezultat:

Absolutni zmagovalec tekmovanja Belšak Power Classics 2022 in s tem tudi Najmočnejši Slovenec 2022 je postal Matjaž Belšak, ki je z izjemnimi nastopi poskrbel za veliko prednost pred ostalimi tekmovalci. Drugo mesto je zasedel Avstrijec Peter Reinthaler, tretje pa Tadej Kovačič, ki je bil hkrati tudi 2. najmočnejši Slovenec. 4. skupno mesto in 3. mesto med Slovenci je zasedel Tim Drenovec.

Tim Drenovec je bil tudi najmočnejši med vsemi tekmovalci s težo do 105 kg, Niko Cartl pa najmočnejši med mladinci (do 23 let).