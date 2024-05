Veteran pokopal upe favoritov

Verjetno bi lahko Kylian Mbappe in drugi nogometaši kluba PSG napadali še vso noč, pa v polfinalu lige prvakov ne bi strli dortmundske Borussie. Če jih ni zaustavil nemški obrambni zid s švicarskim vratarjem Gregorjem Koblom na čelu, sta jim veselje preprečili prečka in vratnica.

»Rumeno-črni« so tudi drugi dvoboj s favoriziranimi Parižani dobili z 1:0 (0:0), strelec zmagovitega zadetka pa je bil tokrat izkušeni branilec Mats Hummels. Zaradi izvrstne predstave, ki jo je kronal v 50. minuti z lepim golom z glavo, so ga pristojni razglasili za najboljšega igralca tekme v Parizu.

»Glede na to, kako so me pokrivali pri kotu pred tem, sem vedel, kam se moram postaviti. Potem mi je Jule (Brandt) žogo izvrstno 'serviral' na glavo,« je ključni trenutek opisal 35-letni nogometaš iz Bergisch Gladbacha pri Kölnu in samokritično dodal: »V svoji karieri sem dosegel premalo zadetkov v ligi prvakov, zato je bil zdaj pravi trenutek, da sem dosedanjim štirim dodal še petega.«

Kar zadeva izjemen pritisk Mbappeja & Co. v drugem polčasu, je pojasnil, da so se pri Borussii aktivno branili do konca. »Nikoli se nismo vdali. Vseskozi smo verjeli, da nam lahko uspe,« je razkril Hummels, ki je pri 35 letih in 143 dneh postal najstarejši nemški strelec gola v izločilnih dvobojih lige prvakov.

Zatem je svoj pogled že usmeril proti finalu, ki bo 1. junija v Londonu. »Vsekakor nas čakata zahteven tekmec in še en dvoboj v izjemnem ozračju. A ne dvomimo o našem uspehu. Najpozneje od druge tekme v skupinskem delu verjamemo, da lahko osvojimo lovoriko. Navsezadnje smo to zdaj dokazali že večkrat,« je samozavesten nemški veteran, ki je bil član Borussie že leta 2013, ko je ta nazadnje igrala v sklepnem dejanju tega tekmovanja – prav tako v Londonu. Takrat je moral s soigralci priznati premoč zvezdnikom münchenskega Bayerna (1:2).