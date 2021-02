Maske so odgnale gripo

Osrednjeslovenska in gorenjska regija sta v postelji, letošnja sezona gripe je huda, večinoma zbolevajo otroci do 14. leta, porast gripi podobne bolezni so zaznali tudi pri mladostnikih, starih od 15 do 19 let. Tako smo zapisali lani sredi februarja, ko so nam zdravniki z UKC Ljubljana povedali, da toliko bolnih otrok ni bilo že leta, niti v času pandemske gripe ne. Zakaj so bolj zbolevali otroci? Razlogov je bilo več, eden je njihova nizka precepljenost, drugi pa, da je možnost za širjenje virusa večja v šolah in vrtcih, ker je tam več interakcij. Tudi letos so šolske klopi prazne in bolnišn...