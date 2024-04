Marko Pokorn po smrti dveh slovenskih dojenčkov v Izraelu: Vse smo naredili prav

»V zvezi z obravnavo teh dveh otrok smo naredili vse prav in v najboljšem interesu otrok. Za izvedbo strokovnega nadzora je bila imenovana komisija, v kateri sta bila dva tuja strokovnjaka, ki z UKC nista sodelovala in tudi ne sodelujeta,« je na današnji novinarski konferenci dejal strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.

Navezoval se je na žalostni zgodbi dveh otrok, ki sta se rodila s hudo srčno napako in sta bila napotena na operacijo v Izrael, a žal tam umrla dva dni narazen. Starši še ne leto stare Aishe Nur Kolupčić in prav tako še ne leto starega Luke Smajića so prepričani, da bi se lahko zgodbi odvili drugače, če bi bile razmere na otroški srčni kirurgiji na UKC Ljubljana urejene.

V strokovnem nadzoru sta bila Hannes Sallmon, predstojnik oddelka otroške kardiologije v Gradcu, drugi pa otroški srčni kirurg Daniel Zimpfer, ki je trenutno predstojnik oddelka za srčno kirurgijo na medicinski univerzi na Dunaju. Predsednik, ki je zgolj koordiniral nadzor in pri izdelavi mnenja ni sodeloval, je bil Nikola Lakič, predstojnik kliničnega oddelka srca in ožilja na UKC Ljubljana.

Pokorn je dejal, da so takšni primeri za vse zaposlene v UKC Ljubljana hude preizkušnje, saj »nihče ni šel študirat zato, da bi mu pri delu umirali otroci«. Dejal je še: »Ne moremo si predstavljati, kako hude so preizkušnje za starše, ki izgubijo otroke, ampak tudi mi smo kot starši in kot zdravstveni delavci prizadeti. Zato smo odrešeni, da je nadzor pokazal, da smo ravnali po načelih medicinske stroke in da so bile določitve pravočasne in pravilne.«

Hudi očitki na račun UKC Ljubljana

Lukovi starši priznavajo, da so vedeli, da jih čakajo številne operacije, dolgotrajno zdravljenje in negotovost, a UKC očitajo komunikacijo. Rekli naj bi jima, da če jim pri Luku ne bo uspelo, bo pa zdrav naslednji otrok, kar ju je močno prizadelo. Starši male Aishe Nur pa zdravstvenemu osebju poleg slabe komunikacije očitajo še slabo izvajanje osnovne nege.

Prvo operacijo sta tako Luka in Aisha Nur prestala pod rokami Mihe Waissa in Romana Gebauerja, a sta oba zapustila UKC Ljubljana. Starši pravijo, da se zdravniki niso mogli dogovoriti, kdo bi ju operiral, prerekali naj bi se celo pred njimi. UKC naj bi podal predlog, da otroka operirajo v Izraelu, pri doktorju Davidu Mišaliju, kar so oboji starši sprejeli. Žal pa se je med operacijo zapletlo in otroka sta umrla. Starši se zdaj sprašujejo, ali bi bila situacija drugačna in ali bi bila Luka in Aisha Nur še živa, če se razmere s kadrom na otroški srčni kirurgiji v UKC Ljubljana ne bi tako zapletle.