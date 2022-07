Marko je v 18 urah prekolesaril Slovenijo

V vročih poletnih dnevih se številni odločajo za takšne in drugačne podvige, včasih zaradi adrenalina, drugič za stavo. Tako so prijatelji iz Dokležovja odkolesarili v Bratislavo na kavo, Lendavčani so se prav tako s kolesi odpravili v San Marino, nazadnje pa se je za podoben podvig odločil še komaj 17-letni Marko Lovrenčec iz Moravskih Toplic.

348 kilometrov je bila dolga pot.

V manj kot osemnajstih urah je prekolesaril 348-kilometrsko pot iz zdaj že ponarodele pesmi Vlada Kreslina Z Goričkega v Piran. Dijak srednje šole za gostinstvo in turizem v Radencih je tako izpolnil cilj, ki si ga je zadal že septembra lani.

Marku kolesarski podvigi niso tuji. Lani je prevozil 140 kilometrov po Prekmurju, z očetom in sestro pa so že dvakrat premagali pot z Goričkega v Piran, a ne v enem dnevu.

»Prvič smo jo pred štirimi leti, ko je bila sestra stara 11 let. Oče je vedno govoril, da je najmlajša v Sloveniji, ki je prevozila to pot, zato me je na neki način tudi tekmovalnost gnala, da jo letos opravim v enem dnevu. Da ne bom samo doma videoigric igral,« pravi mladenič, ki ga je za aktivno preživljanje prostega časa navdušil oče. Že ko je bil v tretjem razredu osnovne šole, so namreč dopust preživljali tako, da niso šli na morje, ampak so kolesarili po Sloveniji in spali v šotorih.

Lovrenčec, ki že razmišlja o novih izzivih, tudi o triatlonu ironman, z 1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka, je startal ob enih zjutraj iz Hodoša in prek Ptujske Gore, Celja, Trojan, Domžal in Ljubljane ob sedmih zvečer prispel v Piran. Šele pri Razdrtem je začutil bolečine v kolenih. »Ampak sem stisnil zobe in zdržal še zadnjih 60 kilometrov,« se nasmehne bodoči gostinski tehnik.

Ustavil se je pri županu Moravskih Toplic Alojzu Glavaču. Fotografiji: osebni arhiv

Če odšteje postanke, je bil na kolesu več kot 15 ur, torej je bila njegova povprečna hitrost okoli 23 kilometrov na uro. Pravi, da je bila izkušnja zanimiva in bi mu bilo žal, če se izziva ne bi lotil. Spoznal je tudi nekaj kolesarjev, kolesarska ekipa mu je na Trojanah celo podarila krof.