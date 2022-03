Marjan Šarec ostaja na čelu LMŠ, eden je bil proti

Delegati LMŠ so dober mesec pred parlamentarnimi volitvami na današnjem volilnem kongresu v Mariboru s 139 glasovi za in enim proti Marjanu Šarcu podelili nov mandat na čelu stranke. Na mestu podpredsednice ostaja tudi poslanka Jerca Korče, medtem ko bo na drugem podpredsedniškem mestu Igorja Žavbija zamenjal evropski poslanec Klemen Grošelj.

Šarec ni imel protikandidata, prav tako so v LMŠ že vnaprej uskladili tudi kandidature za ostala mesta v stranki. Ob podpredsednikih so namreč izbirali tudi nov izvršni odbor, v katerega so izbrali dosedanjega podpredsednika Žavbija, nekdanjega notranjega ministra Boštjana Poklukarja in predsednico lokalnega odbora stranke v Dravogradu Marjeto Podgoršek Rek. Zbrani so na kongresu izvolili tudi člane častnega razsodišča.

Na volitve samozavestno

Novi in dosedanji predsednik stranke, ki se na državnozborske volitve podaja drugič, se je v nagovoru po izvolitvi zahvalil članom stranke za zaupanje in dodal, da se zaveda odgovornosti in bremena, ki ga s tem čakata. Na volitve gredo kljub vsemu samozavestno, s ciljem doseči čim boljši rezultat, da bo imela sedanja opozicija dovolj glasov za sestavo nove vlade. Visoko podporo bo nova vlada po njegovih besedah zelo potrebovala, da se ji bo uspelo hitro in učinkovito spopasti z vsemi nakopičenimi težavami, časa za pogajanja pa ne bo veliko.