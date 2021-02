Mariborski zdravstveni delavci v šoku, grožnje so strašne

Izvajalci testiranja so deležni vse večjega pritiska od posameznikov, ki pridejo na testiranje, so v soboto poročali v informativni oddaji na RTV. Deležni so tudi groženj, verbalnega in celo fizičnega nasilja. Zaposleni v mariborskem zdravstvenem domu so to še bolj občutili, ko se je v javnosti pojavila lažna informacija, da so ljudje upravičeni do odvzema brisa iz žrela. Grožnje zdaj preiskuje celo policija.Pomočnik direktorja zdravstvenega domaje povedal, da so zaposleni deležni groženj. »Prek družabnih omrežij smo prejemali grožnje, naj nas pobijejo s kalašnikovkami ali pretepejo, pravijo, da smo fašisti in nacisti.«Zaradi groženj zdaj za red skrbijo na vstopnih točkah redarji. Jus pravi, da če se bo to nadaljevalo, ne bodo našli več ljudi, ki bodo ob svojem rednem delu še izvajali testiranje.