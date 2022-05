Marcela Štefančiča dokončno odrezali: to je voditeljica, ki ga bo nadomestila (FOTO)

Marcel Štefančič se poslavlja od nacionalke in oddaje Studio City. Po poročanju N1 Štefančiča nazaj na TV-ekrane ne bo več, čeprav je bil pripravljen oddajo voditi tudi brezplačno. Na vodenje Studia City je menda pristala voditeljica in novinarka Vida Petrovčič.

Vida Petrovčič. FOTO: Roman Sipic/Delo

Sindikat: Vsi smo Marcel

Oddaja bo po poročanju omenjenega medija dobila tudi novo vizualno podobo, ime pa naj bi ohranila. Dosedanja ekipa Studia City pa se lahko do konca tedna odloči, ali bo pri novi oddaji sodelovala ali ne. Če bodo dosedanji člani ekipe sodelovanje zavrnili, to ne bo pomenilo, da bodo tudi izgubili službe, ampak bodo razporejeni na drugo delovno mesto v informativnem programu TV Slovenija za isto plačo.

Sindikat novinarjev Slovenije je danes skupaj z novinarji RTV Slovenija zagotovil, da bo vztrajal pri zahtevah po novinarski avtonomiji in pri boju proti vmešavanju politike v program. Voditelju oddaje Studio City na TV Slovenija Marcelu Štefančiču, ki mu vodstvo RTV ni podaljšalo pogodbe, pa so zagotovili podporo z besedami: Vsi smo Marcel.

»Vodstvo RTV z mano noče podaljšati pogodbe - menda zaradi mojega 'neprimernega obnašanja',« je povedal Štefančič. A zares neprimerno je po njegovih besedah to, da so denimo ukinili oddaje Politično s Tanjo Gobec, Točka preloma z Janjo Koren in Globus. »Zares neprimerno je, da kot odgovorna urednica nastopa in odstavlja oseba, ki jo je ob imenovanju podprlo le 21 odstotkov zaposlenih,« je med drugim dejal.

RTV: Njegove besede bi lahko razumeli kot grožnje

»Vodstvo Informativnega programa Televizije Slovenija so k posodobitvi oddaje spodbudile tudi nedavne javne izjave nekdanjega voditelja oddaje, ki jih ocenjujejo kot žaljive do zaposlenih na RTV Slovenija, del javno izrečenega pa bi lahko razumeli tudi kot grožnjo zoper posamezne zaposlene,« so na nacionalki zapisali v izjavi za javnost in dodali: »Na RTV Slovenija smo zavezani javnosti v najširšem pomenu, prav tako pa kot javni medij in izredno pomembna institucija za demokratično družbo spodbujamo spoštljiv in argumentiran dialog, kjer ni prostora za grožnje.