Narava se prebuja, s prihodom pomladi pa so tu tudi dela na polju, v vrtovih, vinogradih in sadovnjakih. Zato je v tem času še kako priročno obiskati sejem, kjer imamo na kupu vse, kar potrebujemo: od tehnike do drugih pripomočkov, sadik in semen, nasvetov, domačih dobrot in še česa. Prav zato je tridnevni Gregorjev sejem idealna priložnost ob pravem času. Tokratni že 28. Gregorjev sejem, ki ga tretje leto zapored organizira Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, je bil prvič na novi lokaciji, na hipodromu v Šentjerneju, in čeprav je dogajanje krojilo kislo vreme, je bilo obiskovalcev vseh starosti ...