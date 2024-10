Na koncertu za otroke z redkimi boleznimi zbrali tak znesek, licitirali tudi za Pogačarjev dres (FOTO)

Na 6. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi, ki ga je v soboto v ljubljanskem Cankarjevem domu pripravilo Društvo Viljem Julijan, so zbrali nekaj več kot 65.000 evrov. Začeli so tudi licitacijo dresa kolesarskega asa Tadeja Pogačarja z dirke po Franciji, ki bo trajala do konca meseca.

Kot so sporočili organizatorji, bodo vsa sredstva, ki so jih zbrali s prodajo kart in ostalimi donacijami, prek svojega dobrodelnega Sklada Viljem Julijan kot vsako leto v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

FOTO: Društvo Viljem Julijan

FOTO: Društvo Viljem Julijan

Nastopili so glasbeniki Nina Strnad, Gregor Ravnik, Nastja Gabor, Isaac Palma, SoulGreg Artist & BigLights Band in pravljični lik Vila Eksena ter otroški in mladinski pevski zbori, ki so dogodek obarvali pod sloganom Otroci za male borce.

Redke bolezni večinoma prizadenejo otroke in so pogosto neozdravljive ter smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Poleg fizičnega trpljenja pa te bolezni družinam prinašajo tudi hude psihične in socialne stiske. V Društvu Viljem Julijan s svojim skladom že vrsto let zagotavljajo pomoč tem družinam, doslej so za male borce zbrali več kot 1,6 milijona evrov donacij. Pobudnik koncerta je glasbenik Gregor Bezenšek - SoulGreg Artist, oče Viljema Julijana, ki je pri dveh letih in pol umrl za redko boleznijo, v svojem kratkem življenju pa je postal glasnik otrok s temi boleznimi.

Otroci, ki pogumno premagujejo vsakodnevne izzive redkih bolezni, so bili tudi letos nagrajeni s častnimi medaljami za svojo borbenost in pogum.

Na koncertu so v društvu začeli tudi licitacijo originalnega podpisanega dresa kolesarskega asa Tadeja Pogačarja s kolesarske dirke po Franciji, ki je bil častni ambasador dogodka. Izklicni znesek za dres je 1000 evrov, ponudbe prek naslova drustvo@viljem-julijan.si zbirajo do konca tega meseca.