Z mešanico zemlje, komposta in semen, ki jo pogosto obdaja glina, so odlična rešitev za preprosto sajenje rastlin v permakulturi in vrtnarstvu, predvsem pa na težje dostopnih ali degradiranih območjih. V nekaj preprostih korakih jih lahko izdelate tudi sami … ali pa jih v vašem imenu nad kraškimi pogorišči odvrže Radenska!

Saditev rastlin s semenskimi bombicami ali kroglami sega daleč v človeško zgodovino. V uporabi so bile že pred stotinami let, njihovo uporabnost in priljubljenost pa je znova obudil japonski kmetovalec, mikrobiolog in filozof Masanobu Fukuoka, znan tudi kot začetnik permakulture.

