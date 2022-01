Majhne in stare hiše na Cresu prinesle milijone

Letos bo minilo okroglih deset let, odkar traja stečaj gradbenega velikana Primorja, razprodaja premoženja pa še vedno ni končana. Kot je včeraj povedal David Gajić, ki dela s stečajnim upraviteljem Rudolfom Hramcem, je denimo na Cresu, kjer je lani potekala prodaja hišk v famoznem naselju Stara Gavza, ostala še ena neprodana posest: »Načrtujemo prodajo še ene počitniške hišice, za katero se je kupec odločil, da ne bo plačal kupnine.«

Tako je ostala ena od 38 počitniških hišic, ki so se prodajale v sedmih sklopih. Zadnjega so prodali v sredo in trend je bil znova odličen: za vsako od petih hišk po začetni ceni 70.816 evrov so iztržili od 156.000 do 205.000 evrov, skupaj so vknjižili še dobrih 913.000 evrov v stečajno maso Primorja. Gajić nam je prenesel sporočilo stečajnega upravitelja Hramca: »Skladno z navodili upravitelja vam sporočamo, da smo s prodajo zadovoljni.« Tip premoženja, torej hiška neposredno ob plaži, ni bil edini adut za divje cene 37 vikendov. »Skupno se bo v stečajno maso samo od prodaje počitniških hišic steklo skoraj 7,7 milijona evrov,« navaja Gajić iz Primorja. Tisti, ki je na koncu zmagal za hiško številka 110, je odštel rekordnih 360 tisočakov.

37 so jih prodali, ena je še ostala.

Šokirani domačini

Eden od naših sogovornikov iz nepremičninarskih krogov opozarja, da se premik schengenske meje in uvedba evra odražata na povpraševanju: »V času lockdowna so se prodajali tudi vrtički, da so ljudje imeli odprta vrata na vikendu.« Nedvomno je špekulacija, da se bo čas korone lažje preživelo ob morju, pri številnih osvežila nostalgični spomin kupcev (med katerimi so prevladovali evropski in ne hrvaški državljani). Ti naj bi pri marsikom pretehtali, da je pošteno odvezal mošnjiček. »Med kupci so Slovenci, ki so tukaj dobesedno shodili,« nam je prejšnji mesec povedala ena od turističnih delavk na Cresu. Domačini so se seveda le čudili tako navitim cenam, ki so zanje nezaslišane.

Uličice bodo poleti očitno spet polne. FOTO: Primorje

K dobri prodaji pa so, ne nazadnje, pripeljali tudi solidna medijska podpora (v primerjavi z drugimi stečaji, kjer za gola zemljišča ali stare stavbe ne vlada tako množično zanimanje), dolgotrajno čakanje na napovedovane dražbe in agilnost stečajnega upravitelja, ki je na koncu iztržil bistveno več od pričakovanega. Prav slednji ima po knjigovodskih ocenah še za dobrih 31 milijonov neunovčenega premoženja Primorja: od nedokončanega projekta Majske poljane v Novi Gorici prek nepremičnine v Slomškovi ulici v Ajdovščini do projekta Stara vas v Postojni, na prodaj bodo še nepremičnine na Debelem rtiču in Cresu, v Srebrenici in Novigradu.

Hramec načrtuje, da bodo – po zadnji dopolnitvi oziroma spremembi načrta stečaja, ki je bil lani usklajen z upniškim odborom in sodiščem – prodajo premoženja v stečajnem postopku sklenili do konca leta. V tem času bodo nove lastnike in življenje dobili ostanki kolosa, ki je padel na kolena. Slovenci pa smo se iz prodaje 37 hišk na Cresu, ki jih je večina videla zgolj na slikah, naučili, da ima lahko nostalgija zelo visoko ceno. To si velja zapomniti pred prodajo zadnje hiške.