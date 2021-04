Luč na koncu tunela? Slovenski strokovnjaki imajo dobro novico

Povečanja ne pričakujejo več

Delna ustavitev javnega življenja v prvih 11 dneh aprila je obrodila sadove, je že na sredini novinarski konferenci sporočiliz Instituta Jožefa Stefana (IJS), ki pripravlja tudi vsakodnevne projekcije gibanja epidemiološke krivulje pri nas. Danes imajo dobre novice: »Nakazuje se, da je epidemija začela upadati.«Reprodukcijsko število R se je po lockdownu znižalo na približno 1, je v sredo sporočil Cizelj, danes pa IJS v svoji prognozi ocenjuje, da je ocenjeno reprodukcijsko število približno R=0,97, kar pomeni, da ena okužena oseba okuži malo manj kot še eno osebo. Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 935, kar pomeni, da po tem kriteriju nismo več v rdeči fazi na ravni cele države.V oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb so na IJS predpostavili, da smo z izvajanjem strožjih ukrepov R znižali za 25 odstotkov na R=0,93 ter da se bo nato zaradi sproščanja R dvignil za 10 odstotkov. Upoštevali so tudi vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah. Predpostavili so, da je imunih 3,5-krat toliko kot potrjeno okuženih. Upoštevali so, da je v Sloveniji poleg običajne različice virusa prisotna tudi bolj kužna angleška različica in predpostavili težji potek bolezni pri tej različici.Cizelj je pojasnil, da je delež angleške različice (B.1.1.7) že na okoli 90 odstotkov. »Pomembnega povečevanja R na račun povečevanja deleža B.1.1.7 tako ne pričakujemo več,« je zapisal. Vendar pa epidemij eše ni konec, sa skoraj na vsako minuto in pol potrdijo novo okužbo. Ob tem predvidevajo, da sta na vsakega potrjenega šenajmanj dva ali trije okuženi, ki tega ne vedo, zato je verjetnost, da boste srečali okuženega še vedno velika.Pomemben dejavnik obvladanja epidemije naj bi bilo cepljenje. A dokler ne bo precepljenih vsaj 10 odstoktov populacije (torej več kot 200.000 ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen, saj npr. 10-odstotna precepljenost pomeni le 10 odstotkov manjši R kot sicer (npr. R=1,1 namesto R=1,2)., opozarjajo na IJS.