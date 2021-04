Se veselite odprtja vrtov in teras? Potem morate vedeti to (VIDEO)

Optimizem za teden, ki je pred nami

Britanska različica prevladuje

Prihodnji teden se v osmih regijah od dvanajstih odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov, je v sredo na seji odločila vlada. Minister za zdravjepa je v sredo zvečer še pojasnil, da bodo maturantom ponudili cepljenje.V sredo je bilo s 4.278 PCR-testi potrjenih 891 novih primerov (pred enim tednom je bilo potrjenih 1.527), delež okuženih je bil 20,8 odstotka. Po oceni sledilnika covida 19 je v državi 13.010 aktivnih primerov. Sedemdnevno povprečje novih primerov je po podatkih Nijz 931, kar je bistveno manj kot dan prej. »Vse skupaj kaže na uspešen lockdown v času velikonočnih praznikov,« je dejal. Vladni podatki še kažejo, da je umrlo sedem oseb. V bolnišnicah pa se zdravi 624 bolnikov, od tega na intenzivni negi 150.Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoje dejal, da si prizadevajo na čimprejšnje odprtje dejavnosti. Primarni cilj pa je, da zdravstvo ne klecne. Sprejeli so nov odlok, ki velja od 19. do 25. aprila. Vse izjeme, ki so bile v veljavi do zdaj, se podaljšujejo, dodatno pa se v osmih regijah dovoli obratovanje teras, vrtov gostinskih lokalov. Ob tem poudarja, da morajo gostinci upoštevati predpise Nijz. Osebni prevzem hrane zaradi odprave policijske ure nima več časovne omejitve. Dejal je še, da odprtje vrtov in teras vliva obilo optimizma. Ob tem je pozval, naj se spoštuje predpise Nijz, da bodo lahko ostali odprti čim dlje.Odgovoril je na vprašanje, ali lahko za mizo sedijo le člani istega gospodinjstva. Pojasnil je, da za mizo lahko sedijo največ štiri osebe, a ni nujno, da so to člani istega gospodinjstva. Strežba je omejena na mize. »Če bodo šle številke tako dol, kot so šle z včeraj na danes, sem optimist za prihodnji teden.«Zajc je povedal, da so postavili mejo in da je vedno tako, da je nekdo tik pod mejo, in da se določil striktno držijo. Na podlagi tega se odločijo, katera barva velja za določeno regijo in kateri ukrepi. O možnosti, da bi gostje v primeru slabega vremena lahko jedli v notranjosti lokala, je dejal, da še niso razpravljali. Povedal je še, da se obeta poseben interventni zakon za turizem.je povedala, da angleška različica odločno zavzema vodilno mesto med različicami. Delež v zadnjem tednu je porasel čez 70 odstotkov. Povedala je, da številke kažejo, da je porast od prejšnjega tedna 25-odstoten. Število nigerijske različice je poraslo samo za en primer, število primerov južnoafriške različice je ostalo pri samo enem primeru, novih primerov brazilskega virusa pa ni bilo. Zaznali so novo različico, ki so jo doslej potrdili le v Veliki Britaniji in v Združenih državah. Število vseh različic je poraslo na 86. Povedala je še, da imajo že kar nekaj primerov (90), ko je šlo za drugo okužbo ali pa za okužbo po cepljenju. Regije, ki so bile v prejšnjem tednu najslabše, so se nekoliko izboljšale, je še povedala in dodala, da je razveseljujoče, da se število primerov angleške različice širi linearno. »Pričakovati je, da bo angleška različica izpodrinila prej prevladujočo, kako bo pa z ostalimi, pa bomo videli, saj bomo to spremljali še več mesecev.«Predvidevajo, da bo angleška različica v 100 odstotkih v tednu ali dveh. Pravi še, da na NLZOH nimajo točnih podatkov o tem, koliko je bilo primerov ponovne okužbe in kakšne so bile indikacije z okužbo po cepljenju. To bo znano v prihodnjih tednih.Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je povedala, da je trenutno prioriteta inšpektorata nadzor cepljenja. V nadzorih so bile v sedmih cepilnih centrih ugotovljene določene neskladnosti. Ugotovili so, da so cepljenje izvajali v nasprotju s strategijo oziroma napake pri vodenju čakalnih seznamov, v enem primeru tudi odstopanje podatkov s seznama cepljenja od dejanskega naročila odmerkov. Ugotavljajo, da sama organizacija cepljenja ni ključna za precepljenost.Namestnik generalnega direktorja policijepa je povedal, da se je v času zaprtja države povečalo število nadzorov, prav tako pa se je povečalo število prijav občanov. Pečjak opozarja, naj državljani pred odhodom v tujino preverijo, kakšni so pogoji a vstop v drugo državo in kakšni so pogoji za vrnitev. Predstavil je še aplikacijo, ki omogoča vstop v Slovenijo www.policija.si/enterslovenia.