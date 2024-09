LPP po novem tudi do Domžal

1 oktobra bodo avtobusi LPP začeli voziti tudi do Domžal. Integrirani liniji 12 D in 21 D bosta povezali Bežigrad, Dragomelj, Ježico in Beričevo z Domžalami in tako potnikom omogočili hitrejše, cenejše in enostavnejše potovanje, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

»Linija 12 D bo občutno skrajšala pot med Domžalami in Ljubljano, kar predstavlja pomembno prednost za dnevne migrante, linija 21 D pa bo povečala dostopnost predvsem za prebivalce Ihana, saj bo omogočila hitrejšo povezavo do Ljubljane ter nato prestop na druge linije mestnih avtobusov,« pravijo.

Zaradi uvedbe omenjenih linij so na LPP uvedli še nekatere spremembe:

* obstoječo linijo 12 bo nadomestila linija 24 (BTC – Atlantis – Vevče – Žale), ki bo podaljšana z vključitvijo dela trase linije 12 do Žal z obračališčem na Štajerski cesti pri stadionu Stožice.

Uporabnikom bo s podaljšanjem linije 24 omogočen enak standard prevozov, kot so ga imeli do zdaj. Poleg tega bo linija obiskovalcem in zaposlenim v BTC Cityju omogočila, da svoja osebna vozila pustijo na parkirišču P+R Stožice in se z avtobusom udobno pripeljejo do severnega dela nakupovalno poslovnega središča BTC City in nazaj.

* obstoječo linijo 21, ki povezuje Dunajsko cesto z Gameljnami in poteka skozi zgornje Črnuče (Cesta Ceneta Štuparja), bo nadomestila linija 28, ki bo potekala na relaciji Črnuče – Gameljne – Črnuče.