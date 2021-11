Logarjeva po sestanku z vlado: Šlo je za vsebinsko napako

Vodja svetovalne skupine za covid 19 Mateja Logar je po sestanku s predstavniki vlade za STA dejala, da so vladi predlagali zaostritev covidnih ukrepov, ne pa popolnega 10-dnevnega zaprtja države. Kot je pojasnila, je v osnutku zapisnika s ponedeljkove seje svetovalne skupine resda pisalo, da se predlaga 10-dnevno popolno zaprtje države, a da je pri tem šlo za vsebinsko napako v zapisniku, ki še ni bil potrjen. Zapisnik je bil danes popravljen in nato posredovan ministrstvu za zdravje, je dodala.

Po neuradnih informacijah STA je bila vlada danes na sestanku nenaklonjena zapiranju države. Neuradno naj bi sprejela odločitev za zaostrovanje obstoječih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ukrepi naj bi bili med ministrstvi usklajeni do četrtkove seje vlade, med njimi pa bi bilo tudi širjenje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) na dodatne dejavnosti.

Logarjeva se je dopoldne sestala z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem, nato pa so se vladni predstavniki sestali še s člani svetovalne skupine za covid 19. V preteklem tednu je sicer Poklukar napovedal, če se epidemiološko stanje ne bo izboljšalo in če bo število bolnikov na intenzivni negi naraslo na 160 do 180, bo vladi predlagal vsaj delno zaprtje družbe. Po današnjih podatkih na intenzivni negi v bolnišnicah zdravijo 158 covidnih bolnikov.

Na ministrstvu za zdravje pa so danes z vodstvi bolnišnic sklenili, da jih bo večina ukinila vse nenujne programe. Hkrati bodo bolnišnice povečale številno navadnih in intenzivnih postelj. Koordinator covidnih bolnišničnih postelj Robert Carotta je ob tem posvaril pred zlomom zdravstva, zato je naklonjen zaprtju države.