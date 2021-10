Logarjeva o tem, kakšen ukrep je na mizi pred zapiranjem šol

O vse resnejših svarilih, da bomo ob tako kritičnem stanju okužb s koronavirusom kmalu potrebovali novo zaprtje države je epidemiolog Mario Fafangel pred dnevi izjavil, da bi bil smiselno le takšno, ki bi veljalo za vse, brez izjem. Njegovi izjavi je v Odmevih pritrdila tudi vodja posvetovalne skupine Mateja Logar: »Če razmišljamo o 'lockdownu', bi bil ta smiseln na kratko in strogo, da velja za vse, tako kot smo ga imeli spomladi 2020. Da ostanejo odprte le nujne trgovine, da ljudje delajo doma. Tedaj je bil ta ukrep smiseln. Če pa imamo veliko število izjem, pa ne dosežemo tistega, kar si z njim želimo.«

O tem, kdaj bi lahko vlada uvedla strožje ukrepe je Logarjeva povedala, da bodo o njih razmišljali, »če bi bil kljub mehkim ukrepom dnevni porast okužb še vedno zelo visok«. To seveda pomeni večje število hospitaliziranih, predvsem pa, ko bi presegli 160 bolnikov v intenzivnih enotah. Intenzivne enote so omejujoči dejavnik. O številu in starosti tistih, ki zaradi covida izgubijo boj za življenje, je povedala, da še vedno prevladujejo starejši, stari okoli 80 let. Večina jih ni cepljenih. »To je zlasti vidno v intenzivnih enotah, kjer cepljenih, z izjemo tistih, ki imajo pridružene motnje, ne videvamo. Na navadnih oddelkih pa seveda tudi so cepljeni, v večini tisti, ki so se cepili pred več kot pol leta. Pri teh bi bil smiseln poživitveni odmerek, sploh če gre za skupine s tveganji.«

Obvezno testiranje v šolah?

Logarjeva je ob tem še poudarila, da bi se šole vsekakor morale zapreti zadnje, da pa bi bil smiseln tudi predlog, ki ga že ima na mizi vlada: in sicer obvezno testiranje otrok v osnovnih šolah, kar prakticirajo že v Avstriji.