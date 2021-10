Fafangel: Naj ne bo dvoma, potrebna bo zasilna zavora (VIDEO)

Epidemija nam je znova ušla izpod nadzora. Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj poudaril, da je epidemiološka slika slaba in da gremo v najslabše stanje v epidemiji, smo pred tem, da se nam zgodi Bergamo. Če se trend ne bo obrnil in če bo število bolnikov na intenzivni negi naraslo na 160 do 180, bo vladi predlagal vsaj delno zaprtje družbe, je napovedal.

O zadnjem porastu okužb je spregovoril tudi predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel. »Situacija v Sloveniji se slabša. To je bilo do neke mere pričakovano, prišel je jesensko-zimski čas, a vseeno nas skrbi. Slika ni tako črna kot lani. Dnevne številke so visoke, a to ni edini dejavnik, ki kroji naše usode. Ko gledamo številke v bolnišnicah in umrlih, je situacija boljša, cepljenje je naredilo svoje, a to ne pomeni, da lahko gremo v nedogled do take višine. A epidemiologe skrbi. Skrbi nas ta resigniranost, da gremo v prekuževanje, kot da je to edina pot in da se bo epidemija končala le tako, da se bomo vsi okužili, nekateri bodo umrli, odločevalci pa bodo v nekem trenutku posegli po zasilni zavori. Naj ne bo špekulacij, posegli bodo po zasilni zavori. Vsak odločevalec, v kateri koli državi, bo v danem trenutku, ko zdravstveni sistem ne bo zmogel več, potegnil zasilno zavoro,« je povedal.

Če se bodo odločevalci za zaprtje odločili, naj bo za vse, pravi Fafangel. Naj to ne bo zavora, ki ne velja za vse, saj je po njegovem sicer epidemiološko nesmiselna.

»Potrebujemo PCT in cepljenje, tudi brezplačno testiranje«

Fafangel je tudi dejal, da ima obvladovanje epidemije s strahom le določen rok. »Pomislite na občutke, ki ste jih imeli lani v trgovini, ko nekdo drug ni držal medosebne razdalje. Zdaj tega ni več, kar je tudi normalno. Ostanejo nam ukrepi, ki jih razumemo, ki se nam zdijo smiselni. Zdaj imamo podatke, na začetku epidemije jih nismo imeli. Pravzaprav novih podatkov ne potrebujemo, moramo vam povedati, kaj ti podatki pomenijo in kako ukrepati. Podatki nam pravijo, da potrebujemo PCT in cepljenje. Podatki kažejo, da je cepljenje še vedno najvarnejši ukrep za zaustavitev epidemije, za posameznika, za družbo, glede hospitalizacij in smrti. Vedeli smo, da se del populacije ne bo cepil, to moramo sprejeti. Zato pa potrebujemo tudi testiranje, ki je za vsakim vogalom, brezplačno vsem. Tako bomo lahko epidemijo obvladali skupaj.« Pravi, da naj se zadržujemo v odprtih prostorih, v zaprtih prostorih nosimo masko, izogibamo množičnim dogodkom in uporabljamo aplikacijo OstaniZdrav. »Brez sodelovanja posameznikov ne bo šlo. Ob prvih znakih bolezni se izolirajmo, obvestimo stike, da lahko prekinejo verige prenosa.«

O ponarejevanju digitalnih potrdil je Fafangel dejal, da je prepričan, da se ponarejene kode že izločajo. »Če ne razumemo, zakaj potrebujemo PCT, je sistem neuporaben. Zato prihaja do takšnih primerov.«