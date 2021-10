Sekretar Vindišar: Ta teden je padel rekord (VIDEO)

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša, delež pozitivnih ne upada. V četrtek so pristojni v 6790 PCR-testih potrdili 2510 okužb z novim koronavirusom (37 odstotkov). Po podatkih sledilnika covida 19 se v bolnišnicah zdravi 558 ljudi, intenzivno nego pa jih potrebuje 133. Da je stanje skrb vzbujajoče, opozarja tudi Matjaž Jereb, ki vodi oddelek intenzivne terapije na infekcijski kliniki (UKC Ljubljana). Napoveduje, da bo do konca novembra zaradi covida umrlo 300 do 400 bolnikov.

Na novinarski konferenci je spregovoril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in povedal, da se slovenske bolnišnice trenutno srečujejo s številnimi problemi, grozi pa tudi pomanjkanje kapacitet za bolnike s covidom. Dnevno število pozitivnih namreč izrazito narašča (v tem tednu je padel rekord – 3177 okuženih), čemur sledijo tudi sprejemi v bolnišnico in na intenzivno nego. V primerjavi s predzadnjim tednom so v zadnjem tednu v bolnišnico sprejeli 64 odstotkov več bolnikov s covidom, kar 51 odstotkov več jih je na intenzivni negi. V prihodnjem tednu bodo aktivirali še bolnišnico Topolšica, s čimer bodo nekoliko povečali kapacitete.

Po besedah vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjane Mrvič so tudi vsi otroški oddelki, tako na pediatrični kot na infekcijski kliniki v Ljubljani, polni. Trenutno zdravijo štiri otroke s covidom-19, vsak dan pa obravnavajo kakšnega na novo. Med njimi so tudi novorojenčki, ki se okužijo že v prvem mesecu življenja. Poleg tega se soočajo tudi s hudo epidemijo drugih respiratornih okužb, predvsem okužb RSV virusa.

Za praznike se izogibajte množičnemu druženju

Vindišar je dejal, da so morda vse to res le številke in podatki, a se za tem skrivajo težke, tudi tragične zgodbe. Poudaril je, da bijemo težko bitko z virusom, ki nam kroji življenje ter naprosil, da se na ta praznični konec tedna izognemo množičnim druženjem, da v notranjih prostorih nosimo maske in ostanemo doma, če je to možno.

Ali lahko pričakujemo zaprtje družbe?

Vindišar je dejal, da glede tega ni bila sprejeta še nobena odločitev, je pa povedal, da je kriterij za dodatne, rigoroznejše ukrepe 160 do 180 bolnikov na intenzivni negi (trenutno jih je 134).