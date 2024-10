Logar dokončno pretrgal vse vezi z Janšo, še en poslanec SDS bo svoje povedal v soboto

Poslanec Anže Logar je za STA potrdil, da je poslal izstopno izjavo iz poslanske skupine SDS. Logar je sicer iz stranke izstopil pred dobrim tednom, 9. oktobra. Ob tem je napovedal ustanovitev nove stranke do konca leta in posledično morda ustanovitev nove poslanske skupine. Do tedaj pa bo v DZ deloval kot nepovezani poslanec, je napovedal.

Kaloh bo svoje povedal v soboto

V ponedeljek je iz SDS izstopila tudi poslanka Eva Irgl, poslanec Dejan Kaloh pa bo svojo odločitev po informacijah STA sporočil v soboto.

Kot je Logar zapisal ob izstopu iz stranke, je po 25 letih članstva v SDS prišel do »spoznanja, da je čas za naslednji korak«.

Logar je po nastopu na predsedniških volitvah lani ustanovil društvo Platforma sodelovanja, vse od takrat pa so se v javnosti vrstila ugibanja, ali bo morda tako unovčil svoj politični kapital in stopil na samostojno politično pot.