Ljudmila Novak: Bog jim pomagaj in tudi tistim, ki jih k temu napeljujejo

Evropska poslanka Ljudmila Novak, predhodnica Mateja Tonina na vrhu NSi, ki je minister v aktualni vladi Janeza Janše, ima svoje mnenje in ga tudi izrazi, ko jo kdo kaj vpraša, to pa ne sovpada nujno s strankinimi. Nekaterim to ni všeč, drugi pa to cenijo. Tudi zaradi tega je tarča kritik. Pogosto tudi na spletnih omrežjih, kjer je nivo komunikacije prevečkrat na meji sovražnega govora in celo kaznivih dejanj, včasih tudi tistih, ki se skrivajo za lažnimi računi: »Vem, da so osebe, ki so izrecno 'zadolžene' za lažne račune, prek katerih diskreditirajo vse po vrsti. To je način delovanja nekaterih strank. Ne vem, s kakšnimi občutki o sebi se ti ljudje zjutraj pogledajo v ogledalo. Bog jim pomagaj in tudi tistim, ki jih k temu napeljujejo.«



V nedavnem intervjuju je Novakova dejala, da je v Sloveniji način komunikacije z napadi vse pogostejši in da se zdi, kot da je to že nekaj normalnega: »A to ni normalno, proti temu se moramo boriti. Svoboda govora v demokraciji je v tem, da svoje mnenje poveš na primeren in dostojen način.«



Kljub priljubljenosti, po nekaterih anketah naj bi bila celo najbolj priljubljeni politik (s prvega mesta naj bi zrinila na spletnih omrežjih vseprisotnega predsednika države Boruta Pahorja), pravi: »Ne glede na to, kakšne bodo ocene prihodnjih javnomnenjskih anket, bo moje delo še naprej potekalo nemoteno. Tudi če bom spet na prvem ali pa na 15 mestu priljubljenosti. Gre za mirno vest in notranji mir. Lep dan vam želim.«

