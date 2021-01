Ljubljanski policist iskreno o tem, kaj se dogaja ponoči, ko smo zaprti v domovih

Policist Tomaž Tomaževic, ki je zadolžen za stike z javnostjo na Policijski upravi Ljubljana. FOTO: PU Ljubljana

Odprava prepovedi gibanja v nočnem času v celotni državi je predvidena šele v rumeni fazi, ko bo povprečno število tedenskih okužb padlo pod 600 dnevno in pod 500 hospitaliziranih. (V četrtek je bilo v Sloveniji 1294 okužb, v bolnišmnch pa se zdravi 1082 covidnih bolnikov)

Mineva 100 dni od uvedbe omejitve gibanja v nočnem času. Vlada je 20. oktobra kot enega izmed ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom uvedla splošno prepoved gibanja, ki velja od 21.00 do 6.00 naslednji dan. Med ljudmi se prijel tudi izraz policijska ura, a ta izraz ni primeren, pravi policist, ki je zadolžen za stike z javnostjo na Policijski upravi Ljubljana. V telefonskem pogovoru je pojasnil, zakaj izraz policija ura ni točen in kako smo se navadili na enega od ukrepov v naši razmeroma mirni državi. V spremstvu kolegov policistov se je v času epidemije večkrat sprehodil skozi prestolnico, kjer se je zagotovo spremenilo to, da v mestu po 21. uri praktično ne srečaš nikogar več.Policijska ura zagotovo ni pravi termin. Gibanje je omejeno z odloki vlade in ne policije, ki sicer ima pooblastilo, da omeji gibanje na določenem kraju iz razlogov varnosti. Gibanje je omejeno zaradi zmanjšanja možnosti prenosa koronavirusa in s številnimi izjemami mnogim tudi dovoljeno, torej gibanje ni v celoti prepovedano. Policisti skupaj z drugimi pristojnimi službami zgolj izvajamo nadzor nad spoštovanjem odlokov in omejitev.Osebno lahko rečem, da tega nisem vedel. Na splošno pa lahko povem, da nadzor nad odloki in izvajanje teh nalog ni dosti drugačno od naših drugih nalog. Predpisi in pravila se spreminjajo tako na področju prometa, javnega reda ali drugih področjih. Tudi ta naloga je policiji naložena s predpisi in jo opravljamo kot vse druge. V primeru, da zaznamo kršitve omejitve gibanja vodimo prekrškovne postopke in so praktično enaki kot na primer pri kršitvah v cestnem prometu.Tako je, vse počnemo v okviru rednega dela. Enako kot prej policisti izvajamo nadzore odkrivamo in preprečujemo različna kazniva ravnanja, ob tem pa sedaj preverjamo še razloge za gibanje po deveti uri zvečer. Naše prioritetne naloge so še vedno preprečevanje kaznivih dejanj, skrb za varnost prometa, javni red in mir in splošno varnost državljanov. Policija pri nadzoru sodeluje tudi z drugimi službami kot so inšpekcijske službe in redarstva, dodatno pa je bil med drugim na ravni države ustanovljen center za pomoč občanom in odgovore, povezane z omejitvami.V teh dneh, ko gremo po ulicah Ljubljane srečamo le tiste, ki imajo za to opravičen razlog naprimer ljudi, ki se vračajo ali gredo v službo, sprehajalce psov… Pred tem je bilo seveda bistveno bolj živahno, terase lokalov so bile polne, ljudje so družili, klepetali in bilo je glasno. Sedaj v mestu po 21. uri praktično ne srečaš nikogar več.Spremembe, ki so posredno povezane z omejevanjem gibanja ljudi so opazne. Decembra denimo ni bilo smrtnih žrtev v prometu, kar se v zgodovini Slovenije še ni zgodilo. Ljudje so ponoči manj na cestah, hkrati pa je tudi manj vinjenih ljudi in kršenja javnega reda in miru. Nenazadnje je bilo statistično gledano tudi manj vlomov, tudi zato, ker so ljudje tako podnevi kot ponoči več doma. Hkrati pa lahko prej primemo kakšnega nepridiprava, saj zdaj ponoči vsako sumljivo vozilo še bolj izstopa, ker prometa ni veliko. Seveda ne moremo vse te dejavnike povezovati z omejevanjem gibanja, v določeni meri pa na vse opisano zagotovo vplivajo.V večini primerov ljudje spoštujejo ukrepe za omejevanje prenosa koronavirusa. Seveda obstajajo tudi posamezniki, ki se z ukrepi ne strinjajo. Posamezniki v postopkih s policisti pa bolj kot omejitve nočnega gibanja zastavljajo vprašanja, zakaj se ne smejo združevati, družiti in nenazadnje izražati volje na protestih. Zakonodaja velja za vse. Kot pa že povedano, večina ljudi odloke upoštevajo in so doma, saj razumejo pomen, da je so omejitve zaradi tega, da se prepreči širjenje koronavirusa.Ker so ljudje zaradi omejitev več doma, je v domačem okolju gotovo več napetosti v družinah. Vendar statistično na območju PU Ljubljana ne zaznavamo povečanja kršitev v zasebnih prostorih glede na čas pred veljavnostjo odlokov. Beležimo celo manjši padec teh kršitev, tako prekrškov, kot tudi kaznivih dejanj povezanih z nasiljem v družini. Eden izmed razlogov je verjetno tudi v tem, da je zaradi vseh ukrepov med ljudmi manj alkohola in popivanja, ker so gostinski lokali zaprti, manj pa je tudi drugih druženj. Policisti sicer odreagiramo na vsako kršitev, ki jo zaznamo oziroma jo prijavijo občani. Posebej pa smo pozorni na nasilje v družinah, ki se navadno dogaja v zasebnih prostorih, skrito pred očmi javnosti. V teh primerih nam je glavna skrb, da zaščitimo žrtve nasilja. Nasilje ni v nobenem primeru dopustno, še zlasti pri nasilju v družini, kjer je žrtev navadno nemočna napram nasilnežu.Sprejem ali spreminjanje zakonodaje s tega področja ni v pristojnosti policije niti o tem ne odločamo, kot sem že povedal je naša naloga izvajanje nadzora nad spoštovanjem sprejetih predpisov, ki so namenjeni varovanju zdravja ljudi.Kaznuje se zgolj tistega, ki stori prekršek. Seveda pa je od primera do primera različno in se vsak primer presoja posebej. Če so izpolnjeni pogoji, ko gre za blažje prekrške, policisti lahko izrekajo tudi opozorila. Policisti pa bodo tistemu, ki poleg kršitve odloka izvršuje še druga kazniva ravnanja ali se ne zmeni za njihova opozorila, izrekli tudi globo po odloku. V glavnem pa ljudje spoštujejo omejitve, so v tem času ko velja omejitev doma, tako da jih globa zaradi tega ne more doleteti. Tisti, ki pa odlok kršijo, se tudi sami izpostavijo in se morajo zavedati posledic, ki jih morebitna okužba lahko prinese. V takšnih situacijah je, glede na možne posledice bolezni, izrečena globa verjetno manjšega pomena.Večina ima opravičen razlog, največkrat gre za prihod oz. odhod v službo, obisk zdravnika, skrb za sorodnike in drugi nujni opravki. Če oseba policistu pojasni in dokaže upravičenost gibanja, je strah pred kaznijo odveč. So pa primeri, ko posamezniki razlogov, ki bi opravičevali njihovo navzočnost in gibanje na določenem območju nimajo. Pri tem se kršitelji odloka pogosto izgovarjajo, da so na primer na poti iz službe, kljub temu da je očitno, da so na tem mestu zaradi druženja, »klepeta«, pri tem pa še ne spoštujejo medsebojne razdalje, ne nosijo zaščitnih mask …. Pri preverjanju pa policisti ugotovijo, da njihove navedbe ne držijo.Glede tega menim, da bi morali biti ljudje dovolj samokritični in nato sprejeti tudi posledice teh ravnanj, predvsem pa razumeti, da policisti navedene naloge izvajajo v dobrobit širše skupnosti, da se nalezljiva bolezen čim prej izkorenini. Naj še enkrat poudarim, da izrekanje glob ni naš namen, namen je da se spoštujejo odloki, ki varujejo naše zdravje.