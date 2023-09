Ljubljanski grad odet v roza barve: to je bil razlog (FOTO)

Odprtost, enakopravnost in spoštovanje različnosti so ene temeljnih vrednot, ki jih gojijo v prestolnici. Tako ne preseneča, da je Mestna občina Ljubljana že deveto leto, vse od njegovih začetkov, podpornica projekta Dragon's Ball, ki gradi podobo in ugled Slovenije kot do LGBTQ+ prijazne destinacije. Sklepni del projekta, gala večer, so proslavili na Ljubljanskem gradu.

Gala večer je potekal v mogočnem objemu Ljubljanskega gradu pod častnim pokroviteljstvom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Tuji gostje, med njimi predstavniki medijev, turističnih organizacij in vplivneži, so se v družbi povabljenih iz Slovenije potopili v svet lokalne kulinarike #gourmetljubljana ter uživali v nastopih slovenskih glasbenih ustvarjalcev – Jane Šušteršič, Luke Markusa, Maje Keuc - Amaye, Jazz Punt Big Banda in Irene Yebuah Tiran.

Pink dragon award je letos prejela družba Terme Krka.

Usklajeni glasbeni dvojec, Jana Šušteršič in Luka Markus

Na prireditvi so podelili tudi nagrado pink dragon award, namenjeno izjemnim posameznikom, organizacijam in podjetjem, ki s svojim delom prispevajo k vključenosti in spoštovanju različnosti ter pomagajo graditi ugled Slovenije kot do LGBTQ+ prijazne destinacije. Letos je nagrado prejela družba Terme Krka.

Organizatorja izjemnega večera Mattej Valenčič in Matej Knific, solastnika turistične agencije Luxury Slovenija

Varna turistična destinacija

Dragon's Ball sta zasnovala Mattej Valenčič in Matej Knific, solastnika turistične agencije Luxury Slovenija. Njuna vizija je bila jasna: pozicionirati Slovenijo tudi na zemljevid mednarodne LGBTQ+ skupnosti kot odprto in varno turistično destinacijo, ki bi obiskovalcem ponujala edinstvena in posamezniku prilagojena doživetja najvišje kakovosti.

»Naša raznolikost je naša moč in naša odprtost je naša privlačnost. Hvala, Slovenska turistična organizacija, Turizem Ljubljana in drugi partnerji, ker ste soustvarjalci te čudovite zgodbe, s katero preoblikujemo Slovenijo v eno vodilnih evropskih LGBTQ+ turističnih destinacij,« je poudaril Mattej Valenčič.