Ljubljančanka takole obdarovala bolnike in zaposlene na pediatrični kliniki

Avla Pediatrične klinike je od tega poletje bogatejša za klavir, ki je donacija srčne gospe Maje Benko, so sporočili s Pediatrične klinike v Ljubljani.

»Otroci, ki se zdravijo pri nas na Pediatrični kliniki in pogrešajo glasbo in svoj klavir, si tako lahko urice krajšajo z glasbo. Glasba sprošča in razveseljuje, zato smo te donacije izjemno veseli.«

Odlično ohranjen in strokovno renoviran klavir je bil v lasti družine Paulič, ki se je v drugi polovici tridesetih let prejšnjega stoletja preselila iz Maribora v center Ljubljane v staro meščansko stanovanje. Stanovanje je bilo dovolj veliko za namestitev klavirja in glasbeno izobrazbo obeh hčera družine Paulič.

Dekleti sta nato odrasli, si ustvarili družini, klavir pa je še naprej, vse do današnjih dni, zavzemal svoje »častno mesto« ob oknu dnevne sobe. Zdaj je na veliko veselje malih pacientov in vodstva klinike svoje novo mesto in namen našel na Pediatrični kliniki, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Kot pravi donatorica, je odločitev o nadaljnji usodi klavirja nastala ob branju duhovite knjige našega strokovnega direktorja klinike dr. Marka Pokorna »Smešno, ma non troppo«, ki ji je ravno v pravem času prišla v roke.

»Knjigo sem prebrala v enem samem zamahu in v njej zasledila tudi željo, ki se je avtorju porodila ob srečanju s klavirjem v eni od pediatričnih klinik v ZDA,« je pojasnila.

Dr. Pokorn je bil na dan, ko je klavir prispel na kliniko, tudi prvi, ki je nanj zaigral. Nato sta se donatorici skupaj s poslovnim direktorjem Teodorjem Žepičem iskreno zahvalila in ji poklonila podpisan izvod omenjene knjige.

»Veseli smo, ker se ob klavirju že ustavljajo otroci in drugi zaposleni na kliniki in z glasbo razveselijo sebe in mimoidoče v avli. Za jesen pa že snujemo še več glasbe,« sporočajo.