Ljubljančani, pozor: konec tedna boste imeli mrzle radiatorje

Ta konec tedna se v Ljubljani, še posebej na območju Šentvida, Viča, severnega Bežigrada in Most, lahko zgodi, da bo zaradi zahtevnega posega pri gradnji plinsko-parne enote motena ali celo prekinjena oskrba s toploto v času od petka, 22. oktobra, do predvidoma nedelje, 24. oktobra 2021, so sporočili iz podjetja Energetika Ljubljana.

Vse uporabnike toplote v Ljubljani prosijo, da predvidijo možnost prekinitve oskrbe s toplote zaradi zahtevnega posega pri gradnji nove plinsko-parne enote, ki bo morda zahtevala delno zaustavitev dobave toplote. To se lahko zgodi v času od petka, 22. oktobra, od 22. ure, do sobote, 23. oktobra, do 22. ure. »Žal je ta faza gradnje nastopila zdaj, ko je že hladneje, vendar samega posega ni mogoče prilagajati dejanskim potrebam uporabnikov toplote,« so zapisali v obvestilu za javnost.

V povezavi z zgoraj navedenimi deli bo zaradi zagona naprav v soboto, 23. oktobra, med 18. in 22. uro tudi možnost povečanja hrupa v okolici enote TE-TOL v Mostah. »Navedena dela so vezana na izvedbo trenutno največje energetsko-okoljske naložbe, s katero bomo iz Ljubljane že prihodnje leto umaknili večino premoga,« so še zapisali.

»V Energetiki Ljubljana se zavedamo, da je vsaka daljša prekinitev oskrbe s toploto zelo moteča, zato se vsem odjemalcem, ki v času zgoraj omenjene gradnje ne bodo imeli toplote ali sanitarne tople vode, opravičujemo za nevšečnosti in jih prosimo za razumevanje.«