Ljubitelji Harryja Potterja čarajo v Krškem (FOTO)

Občina Krško je v sodelovanju z Zavodom Škrateljc minulo soboto odprla pravljično-doživljajsko pot Krškočara – najbolj čarovniško šolo v naravi, ki obiskovalce vseh starosti popelje v svet čarodejev in čaranja. To je že sedma pot na Pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji, ki jo ustvarja zavod Škrateljc, poleg Poti pastirskih škratov na Krvavcu, Poti močvirskih škratov na Mali plac, Polhovega doživljajskega parka, Pravljičnega Šumberka, Smaragdne dogodivščine ob Ajdovskem zidu in Škratjega Krasa. Krožna pot se začne pri Mestnem muzeju Krško, dolga je štiri kilometre, za doživetje pa otroci potrebujejo Čarobukvico in čaropalico – svinčnik, ki ju dobijo na izhodišču poti.

Pričakujejo družine iz vse Slovenije

Na otvoritvenem dogodku v atriju Mestnega muzeja Krško je zbrane pozdravila podžupanja občine Krško Ana Somrak in poudarila, da je inovativni turistični produkt Krškočara velika pridobitev za Krško, ki bo v staro mestno jedro pripeljal družine iz vse Slovenije. Nato so obiskovalce očarali pripovedovalka Nina Peče Grilc ter glasbenika Ana Kravanja in Samo Kutin z glasbeno pravljico po slikanici Čarovniška šola Krškočara.

»Nova slikanica pripoveduje zgodbo o štirih mladih čarovnikih, Adamu, Juriju, Veroniki in Valu, ki so že prvi šolski dan na hudi preizkušnji, kajti najti morajo urok Krškočare in vrniti nevidno šolo tja, kjer je bila, na hrib nad mestom Krško,« pravi avtor zgodbe Uroš Grilc, za čarovniško živopisane ilustracije je poskrbel Jure Engelsberger.

Nad ognjem se kuha čudežni čaj.

»Po sladkanju s čarovniško obarvanimi dobrotami Melitini okusi so vodnice čarodejke družine popeljale skozi devet razredov Krškočare,« je še povedal Grilc. »V gozdu Čiračara, kjer stojijo nenavadne čarovniške učilnice, sta čarovnica Ofelija in Flora Karniolska iz Lekarniškega in alkimističnega muzeja Radovljica ob velikem čarovniškem kotlu za otroke pripravili ustvarjalno delavnico z zelišči in čarozelno čajanko. Otroci so iz zelišč sestavili svojo čajno mešanico in si pripravili dišeč čaj. Nato so se na robinzonskem igrišču s čarovnico Kirado urili v čaroletu na čarometli. Otroci so v Krškočari spoznavali svojo čaromoč, se naučili magične pisave – čaropisa, pripravljali čarobne zvarke in se mojstrili v prave čarovnice in čarovnike. Za osvojeno čaroznanje so prejeli spričarovalo ter postali del čarovniške druščine, ki zna pričarati veliko lepega in dobrega.«

Cilj Krškočare je, da z izvirno turistično zgodbo privabi najmanj 4000 obiskovalcev na leto. Projekt je sofinancirala občina Krško, v njem pa so sodelovali številni lokalni in drugi partnerji.

Odprta vse dni v letu

Lesene hiške in skulpture iz lesa so delo Matica Zakrajška s sodelavci.

Doživetje Krškočara je namenjeno otrokom od 6. do 12. leta, a se na pravljično-doživljajski pot zabavajo dogodivščin željni pustolovci vseh starosti, še poudari Uroš Grilc: »Na trasi je umeščenih devet doživljajskih točk, od katerih vsaka predstavlja en čarovniški razred. Da bodo doživetja res atraktivna in intenzivna, poskrbi kar 22 različnih lesenih elementov, naselje petih čarovniških hišic, pet spretnostnih elementov ter pravo robinzonsko otroško igrišče, 11 unikatnih klopi, šest kamnitih skulptur ter še in še. Lesene hiške in skulpture iz lesa so delos sodelavci, za oblikovanje kamna sta zaslužna kamnosekain, vizualna podoba poti pa temelji na ilustracijah Jureta Engelsbergerja in. Za celostno oblikovanje turističnega produkta je poskrbela oblikovala.«

Kako in kdaj do Krškočare? Odprta je vse dni v letu, nujni čarovniški potrebščini – Čarobukvico in čaropalico – pa obiskovalci dobijo v novem bistroju pri Mestnem muzeju Krško. Doživetje je namenjeno družinam, šolskim in vrtčevskim skupinam, pohodnikom in obiskovalcem Posavja, raziskovalcem vsega nenavadnega in skrivnostnega, ljubiteljem zgodb o mladem čarovniku Harryju Potterju z Bradavičarke ter vsem, ki imajo radi naravo in spoznavanje krajev skozi doživetja. Če otroci pred obiskom poznajo zgodbo iz slikanice Čarovniška šola Krškočara, bodo še močneje doživljali vse, kar ta nenavadna pot ponuja.

Vsako soboto v novembru ob 10. uri vabijo na sprehod po Krškočari z interpretativno vodnico, prvič že jutri z začetkom v atriju Mestnega muzeja Krško.

Otroci so odkrili čaromeč.