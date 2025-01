Ljubezen brez pogojev čaka v vsakem zavetišču

Vsak pes in mačka, ki čaka na dom, nosi v sebi srce, ki bije za priložnost, da ljubi in je ljubljen. Ne glede na velikost, starost ali preteklost imajo vsa ta bitja eno skupno željo: občutek pripadnosti in topline.

Posvojitev ni le čustvena gesta – je logična izbira. Zavetišča so polna psov in mačk, ki so že sterilizirani, cepljeni in pripravljeni na nov začetek, kar zmanjša stroške in odgovornost lastnika. S posvojitvijo zmanjšujete prenapolnjenost zavetišč in preprečujete, da bi še več živali končalo na ulici ali v neprimernih razmerah.

Posvojena žival pogosto izkaže globoko hvaležnost in gradi posebno vez z lastnikom. Postanite del rešitve in odkrijte, kako lahko eno dejanje spremeni dve življenji – vaše in njihovo.

Tigrasti Sahara in Pixi sta sestrici, stari približno leto dni in pol, iščeta skupen notranji dom, z mucki in kužki se razumeta, sta cepljeni, brez zajedavcev in sterilizirani; kličite med 17. in 19. uro. Telefon: 031-391-056.

Maruša z malo daljšo dlako je stara od dve leti do dve leti in pol, je nezaupljiva do ljudi, išče zunanje-notranji dom na prijazni kmetiji, je zdrava in sterilizirana; kličite med 17. in 19. uro. Telefon: 031-391-056.

srednje rasti 2

Nov dom iščeta leto in pol stara samec in samica, oba srednje rasti; informacije vsak delavnik in soboto med 12. in 14. ali 18. in 20. uro. Telefon: 070-288-168.

Zelo prijazen dveletni Casper je veterinarsko urejen, na vas čaka v zavetišču Meli, če vas zanima, pokličite Nastjo. Telefon: 041-693-787.

Lea in Leo sta zelo navezana sestrica in bratec, zato ju oddamo v ljubeč skupen notranji dom. Telefon: 051-314-102.

Ljubeče posvojitelje in notranji dom z varnim izhodom iščeta prijazna Miha in Smrka. Telefon: 051-314-102.

Enoletna mačja mamica Murka je izjemno prijazna in kar prosi za božanje, oddamo jo v notranji dom z varnim izhodom. Telefon: 051-314-102.