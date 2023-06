Lipe so v tem slovenskem kraju preživele vse politične sisteme (FOTO)

Leta 2021 so v občini Kočevje začeli kampanjo ozaveščanja o pomenu dreves v naseljih in za naj drevo razglasili smreko pri Kreativnem središču Vezenina, lanski naziv pa je osvojilo sedem lip v Dolnji Brigi. Glede na predloge vaščank in vaščanov so prejele več kot štiri tisoč glasov podpore, tudi iz tujine. Zmagovalk je tako izjemoma kar sedem, glasovati le za eno izmed lip namreč ne bi bilo smiselno, saj sedmerica skupaj tvori pomembno celoto.

Vaščani so od nekdaj povezani.

Vas, v kateri je nekoč živelo 200 ljudi, danes pa jih je le še 20, se je takrat, po nemško, imenovala Niedertifenbach, sedem lip pa naj bi leta 1918 v zahvalo, da so se s fronte po končani vojni vihri vrnili živi in zdravi, zasadilo sedem fantov. Ivan Gladič je ob pomembni razglasitvi pokazal posnetek dreves iz leta 1938, na katerih je tudi križ; iz smeri njegove hiše je mogoče videti le tri lipe, od drugod pa sedem. Zakaj? Ivan pravi, da se je tako poigrala narava, druge razlage nima.

Že zbirajo predloge za naj drevo 2023.

»Takrat naj bi vaščani lipe obrezali, da bi naredile krošnjo, vendar so tri leta po tem staroselci zapustili vas, za lipe pa ni nihče več tako zavzeto skrbel in veje so šle svojo pot. Na mestu, ker je pela žaga, je na eni narava poskrbela za nenavaden motiv, z lepo oblikovano glavo medveda, ki joka. Da bi drevored še nekaj časa ostal v dobri kondiciji, bi bilo med drugim treba utrditi brežino nad cesto,« se zavzema Gladič, ki je od svoje hiše speljal plastično cev, da ob padavinah zaliva korenine dreves. In še eno željo ima. »Vaščan Anton Špiletič je letos župniku v Kočevski Reki Jožetu Milčinoviču daroval obnovljeno hišno kapelico, župnik pa jo je na začetku maja daroval meni. Verjetno nihče ne bi imel nič proti, da bi krščanska bogoslužna zgradba stala ob cesti, med lipami,« pričakuje Ivan.

Središče kraja

»Spomladi lipe cvetijo in dišijo, poleti nudijo hladno zavetje, jeseni šelestenje listja, pozimi od ivja in snega belo, bleščeče se vejevje ... Ob njihovem pravljičnem številu 7 in obliki zasaditve doživljamo čarobnost, občutimo energije, njihovo zgodbo, se sprostimo in umirimo. Oblika zasaditve, njihova trdoživost, lepota, simbolika in mističnost so nas pritegnile, da jih je, če lahko tako rečem, velika žirija izbrala za naj drevo Kočevske 2022,« ob razglasitvi zadovoljstva ni skrival niti vaški mož Martin Srdinšek, ki vlaga veliko energije, da je vas lepa in urejena, vaščani pa povezani. In to mu uspeva. »Zaradi ustrezne skrbi so lipe še vedno vitalne in so pomembno središče kraja,« je poudarila vodja projekta Tanja Štajdohar, višja svetovalka za urejanje prostora pri občini. Z razglasitvijo lanskega zmagovalnega drevesa se je začela akcija Naj drevo 2023, predloge bodo prejemali do prvega septembra.

Sedem lepotic še vedno mogočno stoji.

Ivan Gladič županu kaže fotografijo iz leta 1938.

Pod lipami je klop, o tem, da gre za izjemna drevesa, pa bodo obiskovalci lahko izvedli prek QR-kode, ki je postavljena na lesenem stebričku v parku. »Preživele so države in politične sisteme. In še naprej so pokončne in so ponos vasi, občudovanja vredne,« je ob odkritju spomenik lipam skupaj s Srdinškom dejal kočevski župan Vladimir Prebilič. Ob družabnem snidenju je beseda nanesla na vodovod, ki so ga te vasi pred kratkim pridobile v okviru projekta Soriko, z željo, da bi se jim zamenjale azbestne cevi. Gostitelji so malce potožili, da so v popolnem mrku, kar zadeva mobilne povezave, pričakujejo tudi obljubljeno obnovo asfaltne ceste, prav tako pomoč pri vzpostavitvi signala mobilne telefonije.

Iz te smeri je mogoče videti le tri.

Pa še to. Na Kočevskem imajo sicer še vedno številne skrbi in – štiri Brige. Ob državni cesti za Kaptolom je vas Briga (svojčas je bila Slovenska Briga), desno po gozdni cesti se razkrije vas Dolnja Briga, v smeri Borovca pa stoji tabla z imenom Gornja Briga. In katera je četrta Briga? Vaščani vam bodo odgovorili – Kaj vas je Briga!