Letošnji januar presenetil celo poznavalce

Letošnji januar je nenavadno topel, to smo najbrž opazili vsi. Vmes je bilo nekaj dni, ko so se temperature zjutraj spustile relativno nizko pod ledišče, a teh ni bilo veliko, o snegu po nižinah ni bilo ne duha ne sluha, še več, v torek je prebivalce v delih Slovenije presenetilo celo pravo poletno neurje z bliski in grmenjem.

Da se bo prvi letošnji mesec v zgodovino zapisal kot toplejši od dolgoletnega povprečja, ugotavljajo tudi vremenoslovci na portalu Neurje.si. Kako topel je bil mesec, ki se počasi izteka, je presenetilo tudi njih. Napovedali so namreč, da bo od povprečja odstopal za stopinjo do dve, a v resnici je bil januar 2025 pri nas za kar tri stopinje Celzija toplejši od dolgoletnega povprečja.

»Podobne razmere so tudi drugod po Evropi. Letos pozimi še ni bilo večjega arktičnega vdora iz Sibirije, kar se odraža tudi v vzhodni Evropi. Zahodni del vzhodne Evrope je popolnoma brez snega. Razmere so nenavadne tudi v Moskvi, kjer sploh nimajo snega,« še navajajo na portalu. Januar se bo končal z močno pretoplim vremenom, čez dan bodo temperature bolj pomladne, saj bodo po večini presegale 10 stopinj Celzija.

Se bo pa s prihodom februarja ozračje nekoliko hladilo, čeprav hudega mraza niti v naslednjem tednu ni pričakovati, enako velja po trenutnih napovedih za snežne padavine. Pravzaprav bo severni zračni tok, ki bo nad naše kraje prišel v začetku naslednjega tedna, s seboj prinesel bolj suho obdobje, ko padavin sploh ne bo na vidiku. Suho in nekoliko hladnejše vreme bo po trenutnih napovedih najverjetneje trajalo kar nekaj časa.