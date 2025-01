Saj ni res, pa je: po Sloveniji bliska in grmi (FOTO)

Konec januarja bi pričakovali nizke temperature in sneg, tako je bilo vsaj pred leti. Danes pa se na zahodu države in tudi v prestolnici presenečeni občani ozirajo v nebo, kjer iz oblakov švigajo strele. »Konkretna ’akcija’ na zahodu s številnimi udari strel, kot da smo sredi poletja. Ob visokih temperaturah zaradi južnega vetra se izpolnjujejo pogoji za nastanek neviht. V Posočju je doslej padlo med 100 in 130 mm padavin,« lahko tisti, ki menijo, da je kaj narobe z njihovimi očmi in ušesi, preberejo na družabnem omrežju portala Neurje.si.

Tudi na Agenciji RS za okolje (Arso) so opozorilom zaradi močnega vetra in obilnih padavin dodali novega – pred nevihtami. Velja za severozahodni in jugozahodni del države, opozorilo pa je rumene barve, kar pomeni, da naj bodo prebivalci teh predelov pozorni. Za celotno Slovenijo sicer danes velja oranžno opozorilo za veter, za severozahod in jugozahod tudi za dež.

»Redko je konec januarja toliko strel. Nevihtna linija je že prešla osrednji del Slovenije. Pas neviht sega od Koroške do Notranjske,« so zapisali na omrežju X.

Do večera bodo padavine ponehale

Padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, se bodo danes popoldne od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu, ponehale, napovedujejo na Arsu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700 metrov. Pihal bo zmeren, občasno okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, ob morju in v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija

Ponoči se bo na območju Julijskih Alp meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, do jutra pa bodo padavine tudi tam ponehale. Marsikje se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli nič, najvišje dnevne od 7 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija.

V Dolnjem Logatcu odkrilo streho

Člani prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec so danes že imeli delo zaradi neurja, ki so ga spremljali močni sunki vetra. Okrog poldneva so odhiteli na Tržaško cesto, kjer so začasno sanirali del strehe, ki jo je odkril veter.