Se bomo v sredo razveselili snega? Dežurni meteorolog Blaž Šter odgovarja

V novo leto smo zakorakali z izjemno visokimi temperaturami, saj smo pred nekaj dnevi okoli sedme ure zjutraj v Ljubljani namerili kar +12 stopinj Celzija. Potem je sledil preobrat, danes popoldan je bilo v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6 °C.

Meteorologi napovedujejo vetrovno popoldne, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod pa okrepljen severovzhodni veter. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo ponekod celo presegli hitrost 100 km/h, poroča Arso.

Kakšno vreme se nam obeta?

Po poročanju Arsa so v sredo popoldne in v noči na četrtek na vzhodu možne rahle padavine. V sredo se bo oblačnost predvsem v notranjosti povečala, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo na Primorskem precej jasno, burja se bo spet nekoliko okrepila. Drugod bo pretežno oblačno in suho.

Na družbenem omrežju facebook pa smo zasledili objavo Neurje.si: »V sredo zvečer in v noči na četrtek lahko vzhod Slovenije pokrije snežna 'rjuha'.«

Za komentar smo prosili dežurnega meteorologa, Blaž Šter nam je odgovoril: »Snega oziroma padavin v tem tednu ne bo veliko, kajti nad nami je suh zrak, čeprav je oblačno, ni veliko vlage. Tako da ne pričakujemo kakšnega obsežnejšega sneženja. Je pa res, da bo še nekaj hladnih dni prišlo na vrsto, sploh ko se bo veter umiril, bodo hladnejša tudi jutra. V sredo pričakujemo pooblačitve in še en tak hladni prodor zraka v višinah, ki pa bi lahko prinesel tudi nekaj rahlega sneženja oziroma naletavanja snega zlasti v vzhodni polovici Slovenije lahko zapade kakšen centimeter. V sredo popoldne do četrtka zjutraj bo naletaval, ne pričakujemo pa, da bo imel ta sneg kakšen velik vpliv na promet oziroma povzročal težave.«