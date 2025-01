Lahko januarja še pričakujemo sneg? Branko Gregorčič odgovarja ...

Čeprav nas je letošnjega januarja nekaj dni zeblo, ko so se temperature po nižinah spustile nekaj stopinj Celzija pod ledišče, pa smo zadnje dni priča bolj pomladnemu kot zimskemu vremenu, vsaj kar se temperatur tiče, in tisti, ki so upali, da bo tudi nižine pobelil sneg, so se obrisali pod nosom. Prav tako napovedi z zdaj ne kažejo, da bi se to do konca meseca, ki se izteče v petek, kaj bistveno spremenilo.

»Letošnji januar nižinam res ni prinesel snega, temperature pa so nekoliko nadpovprečne. A topli januarji pri nas postajajo vse pogostejši. V zadnjih nekaj desetletjih so se povprečne temperature v zimskem obdobju pri nas dvignile že skoraj za tri stopinje Celzija,« na vprašanje, ali so temperature, ki po večjem delu države čez dan dosežejo deset in več stopinj, normalne za konec januarja odgovarja meteorolog Branko Gregorčič, ki tudi v naslednjem tednu snega, vsaj po nižinah, ne napoveduje, saj se bodo nadaljevale visoke temperature.

Letošnji prvi mesec bo tako, kot kaže, podobno topel, kot je bil lanski, torej dobro stopinjo nad povprečjem. »Kakšno bo vreme v februarju, pa žal še ni moč zanesljivo napovedati,« dodaja Gregorčič.

Jutri kar do 16 stopinj Celzija

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rosilo. Drugod bo deloma jasno in sprva po nižinah megleno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo na zahodu oblačno, proti vzhodu pa bo oblačnosti manj. Dopoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo sredi dneva okrepile in širile proti osrednjim krajem. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, v prevetrenih krajih okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 16, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija.