Legendarni frizer češe slavna ptiča (FOTO)

Od minulega ponedeljka spet veselo frčita naokoli. Nina in Nande, zagotovo najbolj slavna ptiča v državi, ki ju njun skrbnik Janez Cetin pridno socializira in jemlje s seboj povsod, kamor ju še lahko spravi. Zato ni neuresničljivo, da ju ne bi nekoč videli tudi na vrhu slovenskega očaka, saj sta slovenska, pardon, po poreklu v resnici južnoameriška ptiča že videla nekaj sveta. Ne nazadnje je Nande zaključek zimske sezone pričakal na Voglu. Vse do začetka minulega tedna sta bila sicer primorana tičati v ogradi na posestvu v Škofljici, kjer imata domicil, saj je bila v Sloveniji še razglašena nevarnost širitve ptičje gripe, odkar so oblasti umaknile prepoved spuščanja ptic na prosto, pa spet veselo stopicata po ljubljanskih tlakovcih, videli smo ju že na tržnici in vsepovsod, kamor se zgrinjajo množice ljudi. Fotografirala sta se tudi z nekaterimi kandidati za poslance, a za posamično ime se nista opredeljevala, je povedal njun šef Janez. Bolj kot radovedneži, ki se želijo ovekovečiti ob prijaznih kljunih, Nino in Nandeta premamita mlada radič in blitva mestnih branjevk, posebno moški del pernatega para se je minulo sredo preobjedel dobrot, ki jih je dobil pri Egidiju s Primorske. Še pred vrnitvijo v družbo pa ju je Cetin, spodobi se, da se na pomlad v javnosti prikažeta ozaljšana in urejena, peljal pod mojstrske škarje ljubljanskega frizerja in učitelja Steva.

Proti ubijanju

Nekaj za v kljun je tudi lasnica na Janezovi glavi. je sicer najprej v red spravil Janezovo naglavno bogastvo, ker pa gospodar skorajda nikamor ne gre brez svojih ljubljenčkov, sta se v salonu udobno namestila tudi Nina in Nande, če mu nista z las poskušala pokljuvati lasnic. »Lastnika strižem že dalj časa, pa smo se pohecali, da lahko še nanduja. Res sem ju za hec malo počesal s krtačo,« je dejal dolgoletni frizer, ki v svoji bogati karieri še ni friziral tako nenavadnih obiskovalcev. A nasploh mu je neobičajna trojica nadvse pri srcu, rad jih pozdravi pred salonom ali v njem, »lastnik nandujev je res faca«, še posebno mu je ljuba njegova srčnost, s katero predstavlja nanduja po Sloveniji in v tujini, »v spominu mi je ostal šov, ko ju je peljal v Benetke na sprehod po mestu. Cel halo je bil tam, ljudje so poklicali policijo, ki pa je bila nemočna, saj ni zakona, ki bi preprečeval sprehod živali po mestu, pa tudi sicer ima lastnik, kot mi je znano, ustrezne dokumente in veterinarska potrdila.«

In kakšen vtis sta na mojstru pričesk pustili pernati stranki? »Ptiča sta mirna, malo zvedava, zelo simpatična. Malo ju počešem s krtačo za česanje, ki seveda potem gre na razkuževanje. Malo se fotografiramo in zabavamo. Zanimivi so komentarji pod objavami na facebooku, vsi po vrsti so pozitivni, zabavni in veseli. Vsi se po večini vedemo šablonsko, da ne rečem puritansko, tako da take objave vedno pritegnejo večjo pozornost,« je Stevo naklonjen eksotičnim dogodkom, posebno z živalmi, katerih velik ljubitelj je. »Tako velik, da ne jem mesa. Zame osebno je sporno, da ubijamo živali zaradi mesa, saj imamo toliko različne hrane, da to res ni potrebno.«

Živalski terapevti

V salonu se pernati tekač dobro počuti.

Zagotovo se najde tudi kdo, ki pa ga tovrstni šovi prej vznemirijo kot vzradostijo, zato Stevo sprejme pernata tekača le, ko v salonu ni drugih obiskovalcev. Vselej tudi poskrbi za čiščenje, če nemara kateremu od ptičev odpade perje. Cetin, ki je zimo pretolkel s svojim oslom Leonom, s katerim sta zabavala staro in mlado ob nedeljah na poti na Šmarno goro, je tudi njegovo grivo želel spraviti v red, a kot je znano, gre osel le enkrat na led, zato ga ni premaknil s Stevovega praga. »Leon si ni upal čez vhod zaradi rešetk, si je pa pustil počesati frufru. Nino in Nandeta pa pritegne vse, kar se sveti in blešči. Zato sta morala notranjost seveda podrobno raziskati. Zanimajo ju predvsem rekviziti, glavniki, škarje in lasnice. Predvsem slednje jima gredo na živce, ker ni frizura taka kot po navadi, in popravljata situacijo med friziranjem. Česanje jima pa jasno zelo paše,« je opisal Janez Cetin, ki za pomlad in poletje pripravlja še več aktivnosti za svoje živalce, s katerimi seje pozitivno voljo in ljudem, kot mu po srečanjih večkrat položijo na srce, vrača tudi veselje do življenja.