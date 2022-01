Golob prevzema že ustanovljeno stranko, anketiranci izbrali najboljšega mandatarja

Glede na aktualne javnomnenjske ankete bi lahko nekdanji šef Gen-i Robert Golob z vstopom v politiko premešal karte na političnem parketu. Do volitev je še natanko tri mesece, a kot poroča Delo, Golob ne bo ustanovil svoje stranke, temveč bo prevzel stranko nekdanjega ministra za okolje Jureta Lebna - Z.dej (Stranka zelenih dejanj). Kongres stranke naj bi bil ta teden, ko bo tudi več jasnega o samih političnih načrtih stranke in ali bo stranka ohranila sedanje ime.

Stopnjujejo se aktivnosti parlamentarnih strank

Golob se je v preteklem tednu že sestal s predstavniki LMŠ, Levice in SAB. Kot je v petek na novinarski konferenci pojasnil predsednik LMŠ Marjan Šarec, obstaja možnost sodelovanja njegove stranke z Golobom, a le, če se bo strinjal z desetimi zavezami, ki so zapisane v sporazumu koalicije KUL. V Levici so srečanje z Golobom označili za spoznavno, so pisali na STA.

Danes se bo virtualno sestalo predsedstvo SD, na mizi pa bosta aktualno politično dogajanje in predstavitev novega predsednika strokovnega sveta SD za gospodarstvo Sandija Češka.

V poslanski skupini Desusa medtem razmišljajo kako, predvsem pa kam naprej. Vse glasnejša so ugibanja o prestopu poslancev Ivana Hršaka in Branka Simonoviča k Naši deželi Aleksandre Pivec, morda celo v NSi. Predsednik stranke Ljubo Jasnič je ta teden povedal, da se o skupni kandidatni listi na volitvah dogovarjajo z novoustanovljeno stranko LIDE pod vodstvom predsednika DZ Igorja Zorčiča.

Kandidatne liste sestavljajo tudi v zavezništvu Povežimo Slovenijo. Da so uskladili vseh 77 okrajev, je pred dnevi na twitterju sporočil predsednik Nove ljudske stranke Franc Kangler. Po informacijah N1 predsednik SLS Marjan Podobnik na volitvah ne bo kandidiral, kandidirati pa bi utegnil svetovalec predsednika republike Ernest Petrič, ki naj bi se odločal med kandidaturo na državnozborskih in kandidaturo na predsedniških volitvah.

Najbolj priljubljeni politiki

Na vrh najbolj priljubljenih politikov se je vrnil minister za zdravje Janez Poklukar, sledi mu predsednik Pahor, za njim pa evropska poslanka Ljudmila Novak. Na četrtem mestu je nekdanji šef Gen-I Robert Golob, na šestem predsednica SD Tanja Fajon, na devetem pa Zorčič.

Sledijo jim prvak NSi Matej Tonin, premier Janez Janša in predsednica SAB Alenka Bratušek. Na 13. mestu je koordinator Levice Luka Mesec, na 14. Šarec, gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je tokrat pristal na 17. mestu.

Po podatkih raziskave bi bil Janša po mnenju vprašanih najboljši mandatar za sestavo nove vlade. Podporo mu je izreklo 20,6 odstotka. Za njim je Golob s 17,5 odstotka, 7,9 odstotka glasov so vprašani namenili Fajonovi, 6,9 odstotka Šarcu in pet odstotkov Mescu.

Anketa Pop TV: Med strankami še vedno vodi SDS, sledi ji SD Vlada Janeza Janše supervolilno leto začenja s tretjinsko podporo, medtem ko ji nasprotuje polovica anketirancev, je pokazala januarska raziskava, ki jo je za Pop TV izvedla Mediana. Med strankami še vedno vodi SDS s 16,3 odstotka glasov, vendar se njena podpora nekoliko manjša. Sledi ji SD z 11,3 odstotka, so še pokazali izsledki raziskave. Omenjenima dvema strankama sledi Levica, za katero bi glasovalo 7,6 odstotka vprašanih, za njo pa sta LMŠ s 6,3 in NSi s 4,6 odstotka glasov. Za SAB bi glasovalo 4,3 odstotka, za SNS pa 3,6 odstotka vprašanih. Pirati bi prejeli 1,6 odstotka, 1,2 odstotka Desus, en odstotek pa bi pripadel Dobri državi. Stranka Zdravka Počivalška Konkretno beleži manj kot pol odstotka glasov, je še pokazala raziskava. Sicer pa je anketa tudi pokazala, da kar 22,7 odstotka anketiranih še ne ve, katero stranko bi obkrožili, 9,1 odstotka vprašanih pa ne bi izbralo nobene od obstoječih političnih opcij. Dobra dva odstotka ljudi nista želela odgovarjati.

Mediana je raziskavo izvedla na vzorcu 658 anketirancev.