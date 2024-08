Le trije odstotki podjetij pripravljenih na ta ukrep

Pomembno vlogo pri doseganju ciljev podjetij igra tudi nenehno vlaganje v raziskave in razvoj. To ne le spodbuja inovacij, ampak tudi zagotavlja trajnostno rast in konkurenčnost.

Pred kratkim je zaživel Sklad Vesna za tehnološke inovacije (ang. Vesna Deep Tech Venture Fund), ki je prvi tovrstni v Sloveniji in na Hrvaškem. Zanj je Evropski investicijski sklad (EIF) skupaj z nacionalnimi razvojnimi bankami Slovenije in Hrvaške ter zasebnimi vlagatelji zagotovil skupaj 49 milijonov evrov. Sklad bo spodbujal inovativne raziskave v obeh državah, sredstva pa bodo namenjena za komercializacijo raziskovalnih projektov in zaščito intelektualne lastnine.

