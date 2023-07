Le kje bodo zdaj gojili cvetje? Uničilo jim je 2000 kvadratnih metrov rastlinjakov (FOTO)

Številnim državljankam in državljanom se zadnje tedne od žalosti rosijo oči. V deželi ob reki Muri je pred dnevi še vse kazalo na poletno idilo, v nočnih urah pa se je nato razbesnelo nepojmljivo neurje, ki je uničevalo vse pred seboj, mnogi so ostali brez vsega, kar so si ustvarili v življenju. Številne družine bodo morale začeti znova, saj so jim orkanski veter, strele, toča in nalivi odvzeli od pridelka do strehe nad glavo in tudi poslovne prostore. Tako tudi družini iz Boračeve.

»Žal nam je neurje naredilo veliko škodo in uničilo tako rekoč vse rastlinjake. Kar se je postavljalo in delalo več kot 30 let, se je uničilo v pičlih petih minutah. To je grozno, sploh si ne predstavljaš, kako hudo je, dokler tega ne doživiš. Mi se ne bomo vdali, potrudili se bomo po najboljših močeh, da rešimo, kar lahko, da bomo še naprej razveseljevali vse naše,« je po žalostnem dogodku povedala Darja Toplak, nosilka dejavnosti in direktorica Vrtnarstva in cvetličarstva Darja Toplak, s. p., ki ima cvetličarno tudi v središču Gornje Radgone. Njen oče Adolf nam je žalostno razlagal, da kaj takega doživi le redko kdo. Veter je odnašal vse pred seboj in tam, kjer sta bila cvetje in zelenje, je pristala zvita konstrukcija skoraj 2000 kvadratnih metrov plastenjakov. Sedemčlanski družini je uničilo tako rekoč vse površine za gojitev rož, ostal je le en manjši rastlinjak, ki je bil nekoliko nižji in ga veter očitno ni zajel. Toplakovim je voda zalila hišo, zato so hvaležni gasilcem, da so jim pomagali pri črpanju. »Ne preostane nam drugega, kot da znova začnemo tako rekoč iz nič in poskušamo čim prej vse skupaj sanirati,« nam je optimistično povedal Adolf in dodal, da jih je obiskal tudi radenski župan Roman Leljak, ki pa jim podpore ne more zagotoviti, saj je občinska blagajna preobremenjena.

Adolf Toplak, desno, še nikoli ni doživel takšnega razdejanja.

Pomoč dobrih ljudi

K sreči je med nami kar nekaj dobrih ljudi, ki so vedno pripravljeni pomagati in nam znajo povrniti nasmeh na obraz. Poleg vseh požrtvovalnih cestnih in komunalnih delavcev, gasilcev in drugih, ki so sodelovali pri reševanju in sanaciji, so tu številni pogumni prostovoljci, o čemer pripoveduje tudi Dušan Utroša, gasilski regijski poveljnik Pomurja in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije: »Včeraj je Pomurje doživelo neurje, kot ga ne pomnimo. Da o škodi, ki je nastala, niti ne govorimo. Vemo, da gasilci naravnih in drugih nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa pomagamo omiliti posledice. V več kot polovici pomurskih občin je neurje pustilo posledice na objektih, cestni infrastrukturi, električni napeljavi, podrta so bila številna drevesa ... Po trenutnih podatkih je bilo samo v Pomurju okoli 570 aktiviranj, delovali pa smo na več kot 450 lokacijah. Skoraj 600 gasilcev je skupaj s pripadniki CZ in drugimi službami v sistemu VNDN (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, op. p.) v praksi dokazovalo predanost ljudem in domovini. V imenu štaba, ki sem ga vodil, se iskreno zahvaljujem vsem gasilcem, ki so sodelovali na intervencijah oziroma bili v pripravljenosti. Dodeljene naloge ste opravili profesionalno. Ob tej priložnosti bi se zahvalil ljudem, ki so zavihali rokave in nam pomagali. Obenem pa razumeli, da glede na obsežnost nesreče vsem naenkrat ne moremo pomagati. Glede na trend, ki se nakazuje, bo podobnih nesreč žal samo še več. Prepričan pa sem, da bomo vsi skupaj ta vmesni čas ponovno izkoristili za dodatna usposabljanja in opremljanje s potrebno opremo in tehniko. Zato ne dvomim, da bomo uspešno in varno odgovorili na vse izzive tudi v prihodnosti.«

Ne preostane nam drugega, kot da znova začnemo tako rekoč iz nič.

Veter je bil tako močan, da je zvijal ogrodje.

Tu res ni kaj dodati, morda le to, da bi bil nadvse dobrodošel hitrejši odziv države, ki edina lahko pomaga vsem, ki se po katastrofalnem pustošenju ne zmorejo sami postaviti na noge.